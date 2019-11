Més del 65% dels refugiats a Espanya el 2019 són veneçolans

Un total de 28.847 ciutadans de Veneçuela s'han beneficiat d'el permís de residència per raons humanitàries en el que va de 2019, segons dades de l'Ministeri de l'Interior facilitades a Europa Press a data 31 d'octubre.





Aquesta xifra suposa el 65,3% el total dels 44.163 expedients de protecció internacional instruïts i elevats a la CIAR (Comissió Interministerial d'Asil i Refugi) en els 10 primers mesos d'aquest any. En tot 2018 es van elevar 12.889 expedients a aquest òrgan, de manera que les resolucions enguany són ja més de el triple.









En 2019 es resolen de mitjana més de 4.000 sol·licituds a el mes, enfront de les 1.074 de mitjana a 2018. Tot i això, a l'agost de 2019 el sistema de protecció internacional comptava un nombre elevat de sol·licituds pendents de resolució: 127.520, d'acord a dades de l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR).





Precisament els veneçolans lideren el rànquing de les nacionalitats dels sol·licitants d'asil a Espanya: des de l'1 de gener fins al 30 de setembre de 2019, uns 28.429 ciutadans de Veneçuela van demanar protecció internacional a Espanya. Fins a aquesta data, s'havien presentat 82.015 peticions en total.





Tenint en compte que Veneçuela no està entre els països amb majors taxes de resolucions favorables d'asil, el passat mes de gener Interior va habilitar per als veneçolans l'autorització residència temporal 'per raons humanitàries'. L'objectiu principal era "reduir l'estoc" de peticions pendents de resolució.





En concret, a causa de la "complexa" situació que travessa Veneçuela, el Govern va activar aquesta eina per a aquells ciutadans veneçolans als quals se'ls hagués denegat la protecció internacional per la via convencional des de l'any 2014. Aquest permís, la durada és d'un any prorrogable a dos, està contemplat en la Llei d'Asil i Refugi sota la figura de 'ajuda humanitària'.





A la seva arribada al departament a l'estiu de 2018, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va titllar de "lamentable" l'estat de l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR), a el temps que va traçar un pla de xoc per reforçar els recursos humans i tecnològics de l'òrgan.





Està previst que 231 funcionaris s'incorporin a l'Oficina, si bé això no es produirà fins que s'executi el concurs públic. Això sí, fonts d'Interior necessiten a Europa Press que s'està produint una cobertura provisional amb funcionaris interins.





Abans d'arribar a la CIAR, els expedients passen per aquesta oficina, que és la que se'ls remet després examinar-los i admetre'ls a tràmit. També planteja propostes d'autorització de residència temporal per raons humanitàries, que després la CIAR ha d'elevar a l'Ministeri de l'Interior.