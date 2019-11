ERC demana no pressionar en les negociacions amb Sánchez

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que qui s'ha de moure per ser investit és el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i no els republicans, i ha demanat que no hi hagi pressions "ni d'una banda ni de l'altre".













"No cal que facin un 'pressing' ERC", ha afirmat en roda de premsa, en què ha reiterat el seu 'no' a la investidura si els socialistes no es comprometen a obrir una taula de negociació per solucionar el conflicte a Catalunya .





Així mateix, Vilalta ha definit que aquesta taula de negociació ha de ser entre iguals i sense condicions perquè es pugui parlar de qualsevol tema, ha de comptar amb un calendari clar i s'han de fixar unes "garanties" perquè es compleixin els acords que es puguin prendre .