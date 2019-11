La Fiscalia sol·licita per Torra una inhabilitació de 20 mesos en el judici dels llaços

La Fiscalia ha mantingut aquest dilluns la seva petició de condemnar al president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per un delicte de desobediència en el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per mantenir els llaços en edificis de la Generalitat.





El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha elevat a definitives les seves conclusions provisionals, en què considera que Torra va cometre un delicte de desobediència en no ordenar la retirada de llaços grocs, estelades i la pancarta 'Llibertat presos polítics' dels edificis públics com ordenava la Junta Electoral Central (JEC).









El Ministeri Públic va considerar en el seu escrit d'acusació que Torra havia incorregut en un delicte de desobediència de l'article 410 del Codi Penal i va demanar imposar-li la inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu, així com per l'exercici de funcions de govern.





La inhabilitació comporta la privació definitiva d'aquests llocs de treball o càrrecs i dels honors, així com la impossibilitat d'obtenir els mateixos durant el temps de condemna.





En aquest tràmit de conclusions definitives, l'advocat de Vox, que exerceix d'acusació popular, Juan Cremades, també ha reiterat la seva petició de condemna per al president d'una multa de 72.000 euros i la inhabilitació per a ocupació o càrrec públic per un termini de dos anys.





L'advocat defensor de Torra, Gonzalo Boye, ha rebutjat les acusacions, i ha reclamat en el judici absoldre el president perquè no va cometre delicte de desobediència.





El tràmit de conclusions s'ha avançat a la sessió del matí després que Vox hagi renunciat a cinc testimonis que havia sol·licitat i el president de tribunal, Jesús María Barrientos, ho hagi acordat.





D'aquesta manera, no testificaran el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch; la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; l'exportaveu del Govern i regidor a Barcelona, Elsa Artadi, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i el president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, tal com estava previst.





La sessió es reprendrà a les 16 hores amb els informes finals de les parts, on exposaran els seus posicionaments i justificaran les peticions de condemna, i tancarà el judici el propi Torra amb el torn d'última paraula.