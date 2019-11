AFE, amb el seu president David Aganzo al capdavant, concapitanas i futbolistes de Primera





La futbolistes de la Primera Iberdrola han "parat" la vaga indefinida que van començar aquest passat cap de setmana com a reivindicació per la falta d'un conveni col·lectiu i han donat de termini als clubs fins al pròxim 20 de desembre per a la signatura del document, després la reunió celebrada aquest dilluns al Servei de Mediació i Arbitratge (SIMA) de Madrid.





Aquest és l'acord al qual han arribat els sindicats AFE, Futbolistes ON i UGT amb l'Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF) per a evitar un nou atur en la màxima competició del futbol femení en el pròxim cap de setmana del 23 i 24 de novembre.





Segons van informar fonts de la negociació, les 'línies vermelles' que han marcat els sindicats continuen sent el reconeixement del 75 per cent de la jornada laboral i un salari mínim per a totes les jugadores de 16.000 euros bruts anuals.





En canvi, la patronal de clubs estaria disposada a reconèixer tan sols el 50 per cent de la jornada laboral i estima en 1,6 milions d'euros el cost de la reivindicació que proposen els sindicats. En aquest sentit, el president de la RFEF, Luis Rubiales, va anunciar que abonaria la diferència que existia entre les parts, que va xifrar en 1,15 milions, per a desbloquejar la signatura del primer conveni col·lectiu del futbol femení.