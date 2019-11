Florentino demanda a Iberdrola pel suposat espionatge de Villajero

El president d'ACS, Florentino Pérez, ha decidit personar-se en qualitat d'acusació particular en la peça separada que el Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional ha obert en la causa que segueix contra el comissari jubilat ia la presó provisional José Manuel Villarejo per investigar els suposats treballs realitzats per a Iberdrola, segons va anunciar ACS.













Florentino Pérez es persona "per exercir accions penals i civils contra els quals resultin responsables dels mateixos, entre els quals podrien estar inclosos, segons el contingut de les informacions aparegudes aquest dilluns, el president d'Iberdrola i la gent del seu entorn que hagi participat , així com el propi comissari Villarejo i els mitjans de comunicació que hagin pogut servir d'instrument a aquesta activitat delictiva ".





Així ho indica ACS en un comunicat en referència a la informació que aquest dilluns publica 'El Confidencial', segons la qual Iberdrola suposadament hauria recorregut al comissari Villarejo el 2009 per impedir que ACS prengués el control de l'elèctrica després d'entrar en el seu capital.





La negativa que llavors va mostrar l'elèctrica a què ACS entrés al seu consell d'administració va derivar en els tribunals i va arribar fins i tot a l'Suprem, si bé la constructora finalment va desfer la posició de fins a un 20% que va arribar a aconseguir en la companyia elèctrica.





El diari digital informa que, durant la 'batalla empresarial' que ACS i Iberdrola van lliurar durant els anys 2009 i 2011, l'elèctrica hauria presumptament encarregat a l'excomissari que espiés el president de la constructora a la recerca de dades comprometedores amb la finalitat última d'evitar que la seva companyia prengués el control de la signatura energètica.





"A la vista de les informacions aparegudes en el dia d'avui [per el 18 de novembre], Florentino Pérez ha decidit personar-se en qualitat d'acusació particular en el procediment judicial obert a l'Audiència Nacional sobre Iberdrola per exercir accions penals i civils contra els que resultin responsables dels mateixos, entre els quals podrien estar inclosos, segons el contingut d'aquestes informacions, el president d'Iberdrola i la gent del seu entorn que hagi participat, el propi comissari Villarejo i els mitjans de comunicació que hagin pogut servir d'instrument a aquesta activitat delictiva ", va anunciar ACS en un comunicat després de publicar aquestes informacions.