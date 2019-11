Laura Borràs succeiria Torra en cas d'inhabilitació

Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc del judici per penjar símbols a favor dels polítics presos, Laura Borràs li succeiria en el càrrec.









Així ho confirmen fonts de JxCAT, que assenyalen que aquest traspàs tindria el vistiplau de Carles Puigdemont des de Brussel·les.





Durant la jornada d'ahir dilluns, Torra va reconèixer haver desobeït a la Junta Electoral Central (JEC) i va argumentar que es tractava d'una ordre il·legal, restant-li també autoritat a la JEC.





Torra s'enfronta a una inhabilitació de 20 mesos. Segons les previsions, en un termini de tres setmanes es coneixerà el veredicte. Si és condemnat per desobediència, com s'espera en el seu cercle més proper, i no pot exercir en cap càrrec públic, s'obriran diferents escenaris a Catalunya.





Un d'aquests escenaris és la convocatòria de noves eleccions autonòmiques.





Torra podrà acatar la sentència o bé recórrer al Tribunal Suprem (TS). Si no respon a la sentència, automàticament serà rellevat pel vicepresident Pere Aragonès, que convocaria els comicis. Si Torra va a el TS, l'episodi continuaria entre nou i dotze mesos.





Durant aquest any, podria ser el propi Torra qui, com a president de la Generalitat, dissolgui el Parlament i convoqui eleccions. Aquesta sembla ara per ara l'opció més probable i, des del partit, sona amb força el nom de la diputada Laura Borràs per succeir Torra.





Això coincidiria amb el fet que el 23 de febrer de l'any 2020 Artur Mas deixaria d'estar inhabilitat, per la qual cosa hi ha diverses possibilitats obertes, ja que Mas no ha descartat tornar a la vida política.