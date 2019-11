Les llars espanyoles gastaran una mitjana de 554 euros per Nadal, fet que suposa un 2,4% més respecte a la despesa real de l'any passat de 541 euros, en un context d'incertesa política i econòmica que travessa el país, segons les dades de l''Estudi de consum Nadalenc 2019 ', realitzat per la consultora Deloitte.









Els consumidors espanyols s'han mostrat més prudents que en edicions anteriors amb l'actual situació econòmica que la resta d'europeus. Així, un 60% dels enquestats creu que aquesta és estable tot i que consideren que les perspectives de futur són menys positives, ja que el 48,4% opina que la situació econòmica serà estable o creixerà al llarg de l'any que ve, el que el situa per sota de la mitjana europea.





La sòcia de béns de consum i distribució de Deloitte, Victòria Larroy, ha subratllat que els espanyols són "més optimistes" pel que fa al seu poder adquisitiu, que és el punt més fort a l'hora d'influir en quant es gastarà en Nadal.





"No hem actualitzat l'enquesta després de les eleccions i pot passar que baixi la previsió de la despesa, però per contra si hi ha certa estabilitat pot a ajudar a pujar-lo. Creiem que influeix més la percepció de la renda disponible que la situació econòmica i política del país", ha subratllat Larroy, que ha recordat que aquesta enquesta es va realitzar entre el 16 de setembre i l'11 d'octubre, abans de les eleccions generals de novembre.





Dels països analitzats per la consultora, Espanya se situa per darrere del Regne Unit, les llars del qual gastaran 639 euros, i per davant de països com Alemanya (487 euros), Rússia (367 euros) i Portugal (387 euros).





Els espanyols invertiran la major part de la seva despesa nadalenca en regals, als quals destinaran 238 euros, seguits per alimentació (173 euros), oci (79 euros) i viatges (64 euros). La partida que més creix és la d'oci, un 5,3%, mentre que la que més cau és la de viatges (-1,5%).





L'aposta per l''ecommerce' es manté i torna a créixer de forma sòlida un any més. Així, les famílies espanyoles destinaran 158 euros, el 28% del total, a realitzar les seves compres en línia, fet que suposa un increment del 2,4% respecte al 2018.