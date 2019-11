El secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat que el cas ERO "no és un cas del PSOE" sinó d'antics membres de responsables de la Junta d'Andalusia i del partit, a les quals "no s'atribueix enriquiment il·lícit" , ha apuntat, i ha rebutjat les acusacions del PP.









Coneguda la sentència per Audiència Provincial de Sevilla, Ábalos ha dit en roda de premsa aquesta tarda a la seu del PSOE que amb ella es dóna "carpetada a la cerimònia de la confusió amb que les dretes intenten normalitzar la seva corrupció i carregar contra el Govern central".





El dirigent socialista ha dit que l'assumpte queda lluny de l'actual Govern i de l'actual direcció del PSOE, perquè va passar fa una dècada i el partit a Andalusia i a depurar responsabilitats polítiques, ha dit. "A partir d'ara posem punt final a aquest serial de nou anys d'explotació del PP, com a element compensatori de les seves trames de corrupció", ha agregat.





Ábalos ha destacat així mateix que en el període en què van ocórrer els fets, en la dècada passada, l'actual líder del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, "pel cap alt" que va arribar va anar a ser regidor en l'oposició a l'Ajuntament de Madrid.





I ha tret pit que va ser precisament sent Sánchez ja líder del PSOE quan tres dels condemnats (els expresidents de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán i l'exconseller Gaspar Zarrías) van renunciar a les seves actes de diputats en el Congrés i van sol·licitar voluntàriament la seva baixa en el PSOE, l'any 2013.





RESPECTE A UNA SENTÈNCIA "MOLT DURA"





Després d'expressar l'"absolut respecte" de la direcció del PSOE a aquesta sentència "molt dura", Ábalos ha denunciat l'ús abusiu, al seu judici, que el PP ha fet d'aquest cas amb l'únic propòsit de "desviar l'atenció de la corrupció sistèmica del seu propi partit".





I ha establert una sèrie de diferències entre els ERE i la trama Gürtel, en la sentència de la qual sí s'ha "condemnat al PP", mentre que en el cas dels ERE el Partit Socialista com a tal "ni tan sols va ser investigat".





"El PSOE mai va tractar d'ocultar aquest cas, ni va arremetre contra els jutges, ni va tractar de comprar el silenci de cap inculpat, com sí que va fer el PP i per descomptat no va destruir cap de les proves que poguessin afectar aquest cas. Tot el contrari", ha afegit.





En aquest sentit, ha titllat de "absurd" que el president del PP, Pablo Casado, parli de la suposada injustícia que va suposar la moció de censura que va acabar amb el Govern "honest" de Mariano Rajoy quan el mateix Casado ha estat membre del Govern de la Comunitat de Madrid d'Esperanza Aguirre, imputada en l'actualitat per un altre cas de corrupció.





RECORDA A CS QUE VA SOSTENIR A DÍAZ QUAN EL CAS ESTAVA EN ELS TRIBUNALS





Ábalos ha cridat l'atenció sobre el fet que la direcció del PP no hagi sortit a comentar el recent processament de l'expresident madrileny Ignacio González en el cas Lezo que investiga un suposat cas de corrupció en la gestió de l'empresa pública Canal d'Isabel II i ha denunciat l'estratègia 'popular', que ha descrit com l'intent de comparar-la amb els casos d'altres partits per a així pretendre aconseguir certa impunitat sobre els casos propis.





Preguntat per la dimissió de Sánchez que reclamen en Ciutadans, Ábalos ha tirat d'ironia per a assenyalar que probablement en el partit 'taronja' ja no s'acorden que van sostenir al Govern de Susana Díaz a Andalusia durant tres anys, quan aquest cas ja estava en els tribunals.





Això sí, a diferència de la reacció del PSOE andalús, Ábalos ha evitat defensar l'honorabilitat dels exdirigents socialistes, encara que sí ha reconegut que la sentència prova que cap d'ells es va enriquir il·lícitament.