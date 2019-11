Indignació entre la policia pel vot del PSC a favor de treure la Prefectura de Via Laietana

Un mes ha estat suficient perquè el PSC modifiqui la seva posició sobre el trasllat de la Prefectura de la Policia Nacional de Via Laietana. Si a finals d'octubre el grup municipal socialista es va mostrar en contra de treure la comissaria del centre de Barcelona, el passat dimarts 19 de novembre el PSC va votar a favor juntament amb comuns, ERC i JxCat.





En una comissió de l'Ajuntament sobre Drets Socials, els socialistes es van alinear amb els seus socis de govern i les forces nacionalistes en una declaració institucional que exigeix al Govern central traslladar els agents de Via Laietana per convertir l'edifici en un centre documental i memorial sobre el franquisme.





En la votació, Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi es van posicionar en contra. Aquest mitjà ha intentat contactar sense èxit amb la Delegació del Govern a Catalunya per conèixer el seu posicionament.





JUPOL: "NO HI HA CAP RAÓ"





Pablo Pérez, portaveu de Jupol, ha afirmat en declaracions a Catalunyapress que "no hi ha cap raó ni funcional ni operativa perquè es mogui a la Policia d'allà". Pérez explica que a part de la dificultat que suposaria trobar una nova seu --a la Prefectura treballen actualment prop d'un miler de persones i escullir un emplaçament que reuneixi les mateixes condicions que l'actual no és gens fàcil--, s'"hauria d'esbrinar també si és legal fer fora els agents així perquè sí".





Sense motius que justifiquin aquesta decisió, Pérez veu darrere d'aquesta iniciativa les conseqüències del pacte de Govern aconseguit entre PSOE i Unides Podem. "Ha tornat a passar el mateix que en altres ocasions: se'ns utilitza com a moneda de canvi, com bescanvi d'un pacte electoral", ha assenyalat el portaveu.





"Un company gallec gairebé perd la vida en els disturbis", recorda Pérez, que lamenta la forma en què aquesta decisió pugui afectar el cos, i insisteix que "amb els mitjans materials i humans adequats, no hi ha cap problema per seguir a Via Laietana".









LA POLICIA NACIONAL, A L'ULL DE MIRA A CATALUNYA





La reubicació de la comissaria és un projecte llargament anhelat per la marca local de Podem, però han estat els greus aldarulls ocorreguts després de la publicació de la sentència del 'procés' els que han tornat a posar sobre la taula aquesta petició.





El passat 28 d'octubre, el consistori va enviar una carta a José Antonio Togores, cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, on es demanava traslladar la Prefectura a un altre lloc no especificat. El signant de la missiva era el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, que va adduir que "no és l'espai idoni per a un equipament d'aquestes característiques" ja que s'havien rebut queixes per part d'alguns veïns.





El trasllat és un episodi més de la persecució que pateix la Policia Nacional a Catalunya. Després dels incidents provocats pels CDR arran de la sentència de l'1-O, tant independentistes com comuns van enfocar les seves crítiques en el comportament dels agents abans que en la conducta violenta dels manifestants. Aconseguir que els agents sortissin de Via Laietana seria la joia de la corona que busquen els dos grups polítics.