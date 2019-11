Batlle aplaudeix l'actuació de la Guàrdia Urbana en el desallotjament de Universitat

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha destacat aquest dimecres 20 ed novembre l'operació "ben planificada i ràpida" de la Guàrdia Urbana en el desallotjament dels acampats a plaça Universitat, que s'ha produït la matinada d'aquest dimecres .









"Felicitats per la feina ben feta, i per fer una operació ben planificada i ràpida, començant pel cap de el cos Emilio Vázquez, ia tots els comandants i agents", ha afirmat Batlle a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, seguretat i Prevenció.





El tinent d'alcalde ha assenyalat que no només els felicita per la feina en el desallotjament de l'acampada sinó també per la tasca que han estat fent les últimes setmanes a la ciutat, i ha explicat que divendres anirà a la comissaria de la Zona Franca a felicitar personalment a tot l'operatiu que ha intervingut.





Batlle ha detallat que en el desallotjament han participat un operatiu de la Guàrdia Urbana de quatre unitats entre les que es troben una unitat de reforç d'emergències i proximitat, una unitat de suport policial de nit, i la unitat nocturna 1 i 2, i en total han participat 150 persones, entre agents i comandaments.





26 TONES DE MATERIAL





Els agents dels Mossos d'Esquadra s'han encarregat de regular el trànsit a la zona durant els treballs, han realitzat tasques de protecció i s'han mantingut en el perímetre de la plaça, mentre que els agents de la Guàrdia Urbana han establert un cordó policial per impedir que els desallotjats poguessin accedir de nou a la plaça.





La Guàrdia Urbana ha començat a desallotjar les 80 persones que es trobaven acampades a la plaça Universitat al voltant de les 1.00 hores situant-les en un cordó policial a la cantonada del carrer Pelai amb Ronda Universitat.





Mentre que alguns dels acampats van abandonar la plaça, uns 40 es van traslladar a plaça Catalunya per realitzar una assemblea, als quals es va impedir que poguessin fer una nova ocupació.





El tinent d'alcalde també ha anunciat que durant el desallotjament, que ha acabat a les 3.30 hores, s'han produït dues detencions, una per desobediència i una altra per desobediència i agressió a un agent.





Els serveis de neteja municipals, en què han participat 84 operaris i 35 vehicles, s'ha retirat un total de 26 tones de tot tipus de material que s'ha traslladat a l'magatzem municipal perquè el puguin recollir durant els propers dies.





En el moment en què ho facin, se'ls facilitarà el material i se'ls identificarà una sanció per ocupació de la via pública.





CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ





El regidor de Cs, Paco Serra, s'ha mostrat satisfet pel desallotjament de l'acampada de plaça Universitat, pel que ha agraït "l'esforç i treball" dels agents de la Guàrdia Urbana, i ha retret a Batlle no haver ordenat abans el desallotjament.





Per part d'ERC, la regidora Elisenda Alamany ha opinat que l'espai públic és el "mirall" de demandes i reivindicacions de la ciutadania, i ha reclamat més recursos humans i formatius per a la Guàrdia Urbana, així com un nou model de seguretat.





Jordi Martí (JxCat) ha defensat que les mobilitzacions s'han d'acceptar i anar al seu origen que, segons ell, ha estat la sentència, i ha preguntat a l'tinent d'alcalde: "Qui va donar l'ordre de desallotjament: Colau o Batlle?" .





Manuel Valls (BCN Canvi) ha exigit a Batlle la doctrina i la política de Govern municipal respecte les ocupacions com la de l'acampada a plaça Universitat, mentre que el regidor de l'PP Josep Bou ha mostrat el seu suport a la Guàrdia Urbana, dels quals ha dit que no tenen responsabilitat, perquè "la responsabilitat és política, de l'Ajuntament".





Jordi Martí (JxCat) ha defensat que les mobilitzacions s'han d'acceptar i anar al seu origen que, segons ell, ha estat la sentència, i ha preguntat a l'tinent d'alcalde: "Qui va donar l'ordre de desallotjament: Colau o Batlle?" .





Manuel Valls (BCN Canvi) ha exigit a Batlle la doctrina i la política de Govern municipal respecte les ocupacions com la de l'acampada a plaça Universitat, mentre que el regidor de l'PP Josep Bou ha mostrat el seu suport a la Guàrdia Urbana, dels quals ha dit que no tenen responsabilitat, perquè "la responsabilitat és política, de l'Ajuntament".