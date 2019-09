Albert Batlle nega una "tendència a l'alça" d'homicidis a Barcelona

No es pot parlar d'una "tendència a l'alça" d'homicidis a Barcelona. Així ho considera el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, tot i que ha admès que aquest 2019 ja han mort tres persones més que el 2018.





"La pèrdua d'una vida humana no té reparació possible", ha recordat Batlle durant la seva compareixença a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació Seguretat i Prevenció, en què també ha defensat que no hi ha hagut un increment de baralles a la ciutat.





El regidor també ha subratllat que la seva arribada al càrrec ha suposat un punt d'inflexió en les prioritats en aquesta matèria, i ha demanat la col·laboració de tots els grups de l'oposició per abordar la problemàtica de forma integral: "Suposo que s'ha notat un punt d'inflexió en les prioritats ", ha dit.





Ha detallat que el Pla d'Actuació Municipal (PAM) del mandat ha d'incloure un pla de seguretat local, un altre de convivència i un de la Guàrdia Urbana, així com polítiques de prevenció i un nou pla de seguretat viària, a més de treballar en urbanisme de gènere i aconseguir 1.000 nous agents de la Urbana, entre d'altres.





En relació al dispositiu d'aquest estiu contra la venda ambulant il·legal, Batlle ha dit que de juny a agost s'ha decomissat un total de 479.553 productes, i ha afirmat que s'ha reduït el nombre de manters a la ciutat fins a 140 aquest agost, mentre que el mateix mes de 2018 era de 571 persones.





REFORÇOS DE PATRULLATGE





Ha recordat que s'ha reforçat el patrullatge de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra al Front Marítim i el Port Olímpic -quese s'ha convertit en un dels punts calents en el marc de la crisi de seguretat que viu la ciutat de Barcelona- amb operatius específics contra els robatoris i la venda de drogues, i ha assegurat que es treballa en un pla que reforçarà la coordinació amb la seguretat privada i que instal·larà més càmeres a la zona.





L'anàlisi dels robatoris amb força assenyala que l'activitat policial s'ha incrementat en un 51,7% des de 2018, dels 226 de 2018 als 343 de 2019, 01:00 tendència que també es repeteix en els robatoris amb força a l'interior de vehicles (+ 17,4%) i en els robatoris amb violència, que han passat de 679-1066 (+ 57%).





CANVI DE RUMB





Jordi Martí (JxCat) ha demanat que hi hagi un executiu municipal i no dos --en referència a la cohesió del Govern de BComú i PSC-- i que tingui com a prioritat aquest àmbit, i ha celebrat que hi ha hagut un canvi de rumb amb Batlle respecte a l'anterior mandat, amb un comissionat de l'àrea que sempre donava la cara però tenia "pocs galons i poca capacitat política", segons ell.

Des Cs, Paco Serra ha demanat a Batlle que no es limiti a ser només un substitut del comissionat, sinó un tinent d'alcalde que prengui les regnes, encara que Colau sigui la responsable de la Urbana: "Ha de vostè imposar-se i no ha de comprar el seu marc mental, un model de seguretat que ha fracassat a Barcelona ".





Jordi Corones (ERC) ha dit que els dispositius policials no fan desaparèixer als manters i ha criticat que les operacions al Metro s'hagin fet amb la Policia Nacional per assumptes d'estrangeria: "En lloc de resoldre el problema, vam optar per netejar-lo" , ha asseverat, i ha demanat una reflexió sobre les propostes que la reincidència en furts impliqui presó.





Des del PP, Josep Bou ha defensat que Barcelona és una ciutat segura però té problemes d'inseguretat: "Hem d'anar amb molt de compte amb el que es diu", ha avisat, i ha sostingut que la millor manera de guanyar seguretat és que els ciutadans tinguin feina i que la ciutat necessita un pla de seguretat i prevenció amb acció especial a les zones més conflictives.





L'edil de BCN Canvi Eva Parera ha fet una crida a reflexionar al Govern municipal sobre l'anterior mandat, i també a la Generalitat: "Viuen instal·lats en el debat permanent de la desobediència" quan els que governen han de donar exemple i consensuar mesures davant d'una alarma social que no va generar el líder del grup, Manuel Valls, sinó els delictes, ha assenyalat.