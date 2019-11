Reunió llampec entre Torra i Puigdemont en plenes negociacions per la investidura

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont s'han reunit aquest dimecres a Waterloo (Bèlgica) en una "trobada privada" que es produeix en plenes negociacions de cara a la investidura del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez.









Així ho han explicat fonts pròximes a la trobada, que coincideix amb la reunió que han mantingut també membres d'ERC i JxCat al Parlament per explorar una estratègia conjunta de l'independentisme en aquest context.





La reunió no constava en l'agenda del president de la Generalitat i les citades fonts recalquen que es tracta d'una "trobada privada", sense concretar res més al tespecte.





En una roda de premsa aquest mateix dimecres després de participar en la cinquena comissió bilateral entre el Govern i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, que substitueix la portaveu de l' Govern, Meritxell Budó, indisposada per un procés gripal, ha fet referència a la reunió.





"Avui el Molt Honorable president de la Generalitat, Quim Torra, està en Waterloo en una visita ordinària com les que hem fet alguns membres, el Govern, també el president amb el president legítim de Catalunya el Molt Honorable Carles Puigdemont", ha explicat Calvet.





Ha detallat que es tracta d'"un moment polític que necessita d'una anàlisi profunda, tant a nivell de la Generalitat com de relacions amb l'Estat".





"Hi ha un resultat electoral molt recent i hi haurà una eventual investidura d'un president i han treballat en una trobada per tractar temes estratègics", ha afegit el conseller.