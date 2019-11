La regidora de Comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, ha declinat que l'Ajuntament pugui donar ajudes directes als comerços de la ciutat afectats per les protestes després de les sentència de l'1-O, tal com ha proposat Cs en la comissió d'Economia i Hisenda de aquest dimecres.





"No tenim capacitat per fer-ho ni ens correspon", ha dit Ballarín, tot i que s'ha compromès a acordar una sèrie de mesures per al sector davant uns fets que s'han produït desperfectes que han afectat seriosament a la facturació i de manera greu a la imatge de Barcelona, segons ella.









No obstant això, la proposició de Cs ha prosperat per unanimitat, fins i tot amb els vots a favor dels dos grups del govern municipal --BComú i PSC--, igual que la d'BCN Canvi, que també ha demanat un paquet de mesures per pal·liar les pèrdues del comerç per la "inseguretat i les protestes" a Barcelona.





Jordi Castellana (ERC) ha retret a Cs que la seva proposició es basi en una anàlisi parcial de les protestes, i ha lamentat que només se centri en unes conseqüències "lamentables", quan la majoria de les manifestacions a la ciutat han estat sempre pacífiques, segons ell.





La presidenta de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, ha assegurat que el seu grup empatitza amb les dificultats del sector del comerç i la restauració, tot i que no ha fet referència als problemes provocats per les protestes per la sentència de l'1-O i sí a les conseqüències de la "crisi de seguretat" que va viure Barcelona aquest estiu.





La líder de Cs a Barcelona, Luz Guilarte, ha assegurat que els grans perjudicats per l'acampada són els veïns i els comerciants, i ha demanat al Govern municipal atendre els negocis i impulsar mesures concretes per potenciar l'augment de les vendes en aquesta zona de cara a la campanya de Nadal.





PÈRDUES DEL 30%





Josep Bou (PP) ha assegurat que el descens en la facturació dels comerços i restaurants de passeig de Gràcia ha estat del 30%: "Això significa passar de beneficis a pèrdues directament", i ha recordat que molts negocis també han tancat de manera preventiva per evitar desperfectes.





La regidora de BCN Canvi Eva Parera ha alertat que "comença a calar el missatge que no es pot baixar al centre a comprar", pel que ha demanat a Govern municipal que permeti als afectats la seva obertura en dies no permesos i que puguin instal·lar estands al carrer sense pagar la taxa corresponent.