L'excàrrec de CDC investigat en la trama de subvencions: "Puigdemont ha estat un fracàs"

L'exresponsable de Relacions Internacionals de CDC Víctor Terradellas, investigat per presumptament desviar subvencions públiques a el procés sobiranista i a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, va considerar en una conversa al juny: "Puigdemont ha estat un fracàs".





Es tracta d'una conversa que està en el sumari de la causa d'el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, a què ha tingut accés Europa Press, entre Terradellas i l'exmembre de Terra Lliure Miquel Casals, que assegura que "Puigdemont, que vol seguir vivint a Brussel·les de diputat i anar fent diners, segurament acabarà en un pis ".





Terradellas també explica que el va anar a veure un amic demanant 100.000 euros per finançar l'estada de l'expresident de la Generalitat a Bèlgica i que l'excusa era que a l'agost se li acabava els diners, al que Casals va respondre: "Bé, igual ho diuen una mica... per donar pena".





I afegeix, en aquesta conversa telefònica del 20 de juny: "Però bé, és igual, eh, eh. Víctor, si no és al setembre, serà a l'octubre".





En un altre fragment de la mateixa conversa, tots dos consideren que a la tardor de 2017 es va desaprofitar l'oportunitat d'aconseguir la independència, i Casals planteja que hagués pogut triomfar "si ell [Puigdemont] hagués dit 'nois declaro la independència i vingui a tallar carreteres" .









Els investigadors de la Guàrdia Civil consideren que el conjunt de la conversa és rellevant, especialment la menció als 100.000 euros, tenint en compte els següents elements: "L'entorn proper de l'investigat podria estar finançant l'activitat de Carles Puigdemont i possiblement aquests fons, al nostre parer, es podrien estar distraient de les arques públiques".





Els agents afegeixen que si bé Terradellas, després de l'actuació policial, s'ha desvinculat de les subvencions, aquest "podria estar gestionant amb el seu entorn proper".





PRESUMPTES PRESSIONS DE FIGUERES





Sobre el finançament del procés sobiranista, el jutjat investiga subvencions concedides per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona presumptament irregulars davant la "manca de requisits formals" i basades en un tracte personal i afinitat política, i si alguns aquests fons van anar a parar a finançar el procés sobiranista.





Així mateix, constata el "caràcter difús de les activitats subvencionades", que en el cas de les subvencions sol·licitades per CATmón --fundació que presideix Terradellas-- en 2018 se centren en la promoció de l'esport com a motor per aconseguir la pau a Bòsnia.





Afirmen que la documentació "no revela una intensa activitat cooperativa internacional" que justifiqui la recepció de subvencions per import de més de dos milions d'euros en diversos exercici.





En altres converses amb Terradellas que consten en el sumari, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, detingut la setmana passada en aquesta causa per la Guàrdia Civil, assegura sobre un tècnic: "Estic extorsionant a aquest cabró tant com puc".





Es tracta d'una subvenció a un projecte de cooperació a la Fundació CATmón que té el veto d'un tècnic per qüestions formals.





"És un malson. He fet tres reunions de més de dues hores amb el fdp (Fill de puta) del cap de servei d'equipaments. Encara em demana més documentació. No em puc saltar la seva signatura", afirma Figueras en converses per missatges amb Terradellas, entre el 30 de desembre de 2017 i el 28 de març de 2018.





Afegeix: "Si pogués t'asseguro que ho faria i de gust. Ja gairebé estem. Gairebé. Falta un collons de fitxa tècnica".





Sobre aquest tècnic que s'oposava a la subvenció, en la conversa amb el president de CATmón, Figueres va dir: "És un desgraciat. Ressentit. Malparit. Anti-polítics. Anti-tot el que no sigui Barcelona ciutat. Anti no fer res a li vingui ordenat".