El 11% dels metges ha estat assetjat sexualment per un pacient, especialment els homes

El 11 per cent dels metges espanyols ha estat assetjat sexualment per un pacient, dels quals el 56 per cent dels afectats era un home i el 36 per cent una dona, segons ha mostrat un informe elaborat per Medscape.





Així mateix, el 3 per cent dels professionals mèdics ha denunciat assetjament per algun company de professió en els últims tres anys i, dels més de 2.300 professionals mèdics que van respondre a l'enquesta, un altre 3 per cent ha estat testimoni d'alguna forma d'assetjament sexual en el seu lloc de treball. En aquest cas d'assetjament ho han patit més les dones.





Entre els tipus d'assetjament més comuns reportats pels enquestats es troben els comentaris sexuals sobre el cos o mirades lascives (60%), seguit del tocament físic no desitjat (49%) i la violació deliberada de l'espai personal (31%). Pel que fa a l'assetjament per part dels pacients, un 45 per cent de metges van informar d'una actitud manifestament sexual cap a ells, mentre que un 36 per cent van esmentar sol·licituds de cites.









"L'entorn clínic de l'atenció sanitària és sovint un entorn d'alta pressió, en el qual els metges informen cada vegada més sobre una gran quantitat d'estrès. Els metges tenen dret a un lloc de treball segur, però aquest informe mostra que molts segueixen experimentant o presenciant comportaments inacceptables per part de col·legues i pacients", ha dit l'editora sènior de Medscape, Mariana López-Mejía.





L'informe també recull les xifres de casos d'assetjament sexual segons les diferents especialitats mèdiques i el perpetrador de la conducta indeguda.





En el cas d'assetjament entre companys metges, la medicina de família és la que se situa amb un percentatge més alt d'assetjadors (14%), sent la psiquiatria l'especialitat mèdica més propensa a l'assetjament per part de pacients (25%).





En aquest sentit, l'impacte de l'assetjament sexual és altament significatiu, ja que més del 80 per cent dels metges enquestats van afirmar que repercuteix negativament en la qualitat de l'atenció al pacient. No obstant això, 7 de cada 10 professionals que van patir aquesta situació no la van denunciar (74%), i només 7 dels enquestats van informar haver estat acusats en algun moment de conducta indeguda.





D'altra banda, l'informe ha posat de manifest que el 7 per cent dels metges enquestats creu que les conductes d'assetjament sexual són tàcitament acceptades en els seus centres de treball. Així mateix, el 43 per cent es van enfrontar als perpetradors, i és freqüent interposar la majoria de les denúncies davant el supervisor directe (12%).





De la mateixa manera, al voltant del 30 per cent va adoptar comportaments negatius per fer front a la situació, com l'aïllament autoimposat, la utilització de fàrmacs de prescripció, el consum d'alcohol o passar més temps dormint. A més, el 32 per cent van evitar treballar amb companys específics, el 15 per cent va pensar a deixar el lloc de treball i un 5 per cent va renunciar a aquest.





"Aquesta investigació ha posat al descobert alguns casos molt preocupants, amb efectes de llarg abast tant per al metge afectat com per als seus pacients. Es necessita valor per denunciar l'assetjament sexual, però per eliminar definitivament aquest conducta deplorable és vital que les persones afectades denunciïn qualsevol incident, i que l'alta direcció doni suport al seu personal i investigui a el màxim", ha tancat la doctora López-Mejía.