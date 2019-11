Torra mostra les seves cartes: no pensa avançar eleccions ni tampoc repetir com a candidat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat aquest dijous ser candidat en unes futures eleccions catalanes, i ha deixat clar que no té previst avançar els comicis i aposta per esgotar la legislatura fins 2021.









"Sempre he dit que no em tornaré a presentar a cap elecció. Jo tenia un encàrrec, a partir del punt en què va quedar el procés d'independència avançar per culminar-lo. És el que intento fer. Mentre cregui que serveixo per culminar el procés, seguiré ", ha recalcat en una entrevista radiofònica.





També ha descartat qualsevol avanç electoral, tot i admetre que no tot depèn del dit del president de la Generalitat: "Si del meu depèn, no" hi haurà eleccions.