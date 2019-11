Susana Díaz demana perdó als andalusos pel "vergonyós" cas ERO

La secretària general de PSOE-A, Susana Díaz, ha demanat aquest dijous "perdó als andalusos" pel "vergonyós i lamentable" cas dels ERO, ha defensat que només 219 dels 7.000 treballadors que es van beneficiar de pòlisses són al "focus de la il·legalitat" i ha negat que la Junta d'Andalusia es retirés de la causa judicial durant el seu mandat, un dels arguments que esgrimeixen la resta de partits per demanar la seva dimissió perquè dificulta la recuperació de diners defraudats.





Susana Díaz s'ha pronunciat així en una entrevista al programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, en el que constitueixen les seves primeres manifestacions públiques des que dimarts es conegués la sentència del cas ERO que condemna als seus antecessors en el càrrec, José Antonio Griñán i Manuel Chaves, a penes de presó i inhabilitació al costat d'altres 17 exalts càrrecs de la Junta.









L'expresidenta de la Junta ha explicat que no ha valorat abans la sentència perquè "la meva obligació i deure era parlar quan conegués la sentència" i ha criticat que l'actual cap de l'Executiu andalús, Juanma Moreno, "aparegués mitja hora després de conèixer-se darrere de un plasma "per fer una declaració institucional i després" passejar-se pels platós faltant a la veritat", ja que ha negat que la Junta es retirés sota el seu mandat de la causa en l'any 2016.





Díaz ha relatat que ha parlat tant amb Chaves com amb Griñán després de conèixer la sentència, "que no esperaven" i acredita que "no s'han portat ni un duro", i ha defensat que tots dos "ja van assumir la seva responsabilitat "amb les seves dimissions" molt abans que la sentència veiés la llum".