La Junta Electoral sosté que el manifest de rectors catalans a favor del procés va vulnerar la llei

La Junta Electoral Central (JEC) ha conclòs que el manifest subscrit per rectors de les universitats públiques catalanes el passat 14 d'octubre demanant l'amnistia dels presos del procés sobiranista i reivindicant el dret d'autodeterminació va vulnerar la neutralitat política que, segons la llei, han de mantenir els poders públics durant els processos electorals.









En una resolució, l'organisme arbitral estima parcialment un recurs interposat per un professor agregat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el rector és un dels signants del citat manifest.





La JEC considera que, a diferència del que es va acordar en el seu dia per la Junta Electoral de Barcelona, el suport que amb la seva signatura va donar el rector de la UOC a aquest document representa "una declaració de naturalesa política a la qual s'assumeix la ideologia de determinades formacions que es presenten a les eleccions".





Per tant, la Junta Electoral creu que el rector d'aquest centre educatiu i amb ell la resta de signants van vulnerar el principi de neutralitat política que, segons la Llei Electoral, han de mantenir els poders públics en períodes electorals. Afegeix, a més, que la lectura de l'esmentat document evidencia que es tracta d'una matèria que "excedeix l'àmbit de l'autonomia universitària".





"Que les universitats siguin comunitats formades per persones amb una considerable diversitat ideològica en la qual totes les idees i manifestacions tenen cabuda -com s'assenyala en el comunicat dels rectors-, ha de portar precisament als que regeixen aquestes institucions quan s'arroguen la seva representació, a no assumir una posició partidària, com ha succeït en el present cas", argumenta la JEC.





Per tot això, el màxim àrbitre electoral ha decidit revocar l'acord de la Junta Electoral de Barcelona i ha resolt que el manifest dels rectors catalans va contravenir la legislació electoral, pel que ha decidit ordenar a la UOC a publicar el present acord en el portal de la mateixa.





En la mateixa línia, la JEC ha revocat una altra decisió de la Junta Electoral de Barcelona en relació amb un altre document en suport a l'autodeterminació i a la llibertat dels líders independentistes presos emès el passat 24 d'octubre pel claustre de la Universitat Pompeu Fabra ( UPF) de Barcelona.





Ho ha fet atenent un recurs presentat per Andrés Betancor, que va ser un dels vocals de la JEC -proposats al seu dia per CS contra els quals es va querellar l'expresident català Carles Puigdemont i que és catedràtic de l'esmentada universitat.





En la seva resolució, l'organisme arbitral comparteix amb la Junta Provincial el caràcter "partidari" i "contrari" a la neutralitat política de l'esmentat document i rebutja l'argument del rector quan al·lega que el claustre "no és un òrgan que representi la Universitat" .





Segons la JEC, i aquí difereix de la posició de la junta provincial, el claustre universitari "no només és un òrgan de govern de les universitats públiques sinó que té atribuïdes competències tan rellevants com l'elaboració dels estatuts o l'elecció de rector. Per tant, conclou, "no és possible considerar que el claustre universitari no estigui sotmès a les exigències que té tota administració pública".