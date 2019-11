El Santander tanca unes altres 211 oficines a tot el país

Banc Santander tanca aquest divendres 22 de novembre altres 211 oficines --25 a Catalunya-- en el marc de l'execució de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que està escometent l'entitat després de la integració de Banc Popular i que es finalment implica l' clausura de 1.128 sucursals.









Aquesta és la setena i última onada de tancaments, de manera que es dóna per finalitzat el procés de reestructuració de la xarxa d'oficines, segons han informat a Europa Press en fonts sindicals.

En la nova sèrie de tancaments, Santander clausurarà 40 oficines a Andalusia, de manera que la regió aglutinarà un total de 179 tancaments en el marc de l'ERO; 28 a Madrid, on les clausures totals ascendeixen a 134; 25 més a Catalunya, de l'total de 154; altres 20 en Comunitat Valenciana, fins a 95; 18 a Castella i Lleó, fins a 105; 16 a País Basc, fins a 38, i 13 a Galícia, fins a 130.





Així mateix, a la zona d'Aragó, Navarra i la Rioja es tancaran demà 11 sucursals, que al costat de les ja clausurades en onades anteriors sumen 67 tancaments. A les Canàries es tanquen aquest divendres altres 10 oficines, de les 26 que contempla el procés; a Castella-la Manxa 10 més, d'un total de 56 tancaments; a Balears 6, de 45; a Extremadura 5, de l'total de 35, i en Regió de Múrcia 3, de 23.





Finalment, el procés preveu que avui es tanquin sis oficines, repartides a parts iguals entre Astúries, Cantàbria i Melilla.





Aquesta última no s'ha vist afectada en onades anteriors, ja que l'ERO només contemplava aquests dos tancaments, mentre que a Astúries i Cantàbria s'han tancat un total de 26 i 13 oficines en els últims sis mesos, respectivament.





A nivell nacional, l'entitat va abaixar la persiana entre maig i juny a 116 oficines ubicades en territoris pilot o amb negoci limitat, de manera que oficialment el pla de tancaments es va iniciar després de culminar el procés d'integració tecnològica de les sucursals de Banc Popular a el grup el passat mes de juliol.





Després de sumar els tancaments executats i els previstos per a aquest divendres, Banco Santander hi haurà clausurat 1.128 oficines. L'entitat i els sindicats van signar al juny un ERO que contemplava el tancament de 1.150 oficines, l'extinció de 3.223 llocs de treball i prejubilacions des dels 55 anys amb entre el 75% i el 80% de l'sou, en funció de l'edat.





Segons van traslladar fonts sindicals a Europa Press, la xifra de 1.150 sucursals es tractava d'un màxim, que finalment no s'ha aconseguit, per la qual cosa no hi haurà més tancaments relacionats amb aquest procés.





Des del banc han assegurat en diverses ocasions que cap municipi es quedarà sense serveis bancaris tot i la reestructuració de la xarxa, ja que la majoria de tancaments té lloc en ciutats, a el temps que s'està reforçant la xarxa d'agents i col·laboradors.





Així, cada oficina que es tanca té una altra sucursal de el grup a una distància mitjana d'uns 230 metres, de manera que el procediment s'emmarca en la necessitat de millorar l'eficiència a causa de la duplicitat derivada de la integració de Banc Popular.