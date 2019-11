Iglesias vol fitxar el president d'EFE perquè lideri el seu gabinet de vicepresident de Govern central

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, s'està movent per ha començat a donar ja els primers passos per donar forma al seu equip per quan sigui nomenat vicepresident de Govern.





El líder de la formació estatge es planteja el fitxatge de el president de l'Agència EFE, Fernando Garea, com a director de l'equip de comunicació.





Garea ha treballat en diferents mitjans com 'El Confidencial' o 'El País'. Periodista polític, el juliol de 2018 va ser proposat pel president de Govern, Pedro Sánchez, per presidir l'Agència EFE.





Els sindicats de l'agència de notícies s'han queixat en diverses ocasions de per la gestió de Garea, segons indica 'moncloa.com'. Els empleats temen un expedient de regulació d'ocupació en breu.





Al setembre, Garea feia balanç del seu primer any a el front d'EFE a 'prnoticias' , on assegurava no haver aconseguit el seu principal objectiu, rejovenir la plantilla de l'Agència EFE. "També hi ha hagut d'afrontar disfuncions d'etapes recents, davant les que intento actuar amb la major fermesa possible", assegurava.