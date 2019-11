L'aturada de Seat afecta la producció de més de 7.000 vehicles i repercuteix en els seus proveïdors

L'incendi de Faurecia , proveïdora de Seat situada a Abrera, està provocant grans afectacions no tan sols a l'automobilística sinó també a la resta d'empreses satèl·lit que treballen per a la companyia.





Per començar, Seat va decidir paralitzar, el dimecres 20 de novembre, la producció de la planta al trobar-se amb una manca de parts plàstiques dels taulers que produeix Faurecia. L'atur, per això s'ha estès, i si en un primer moment s'esperava que el dilluns 25 de novembre , la fàbrica pogués a tornar a una certa normalitat, el responsable de la secció sindical d'UGT Seat a Martorell, Matías Carnero, ha afirmat a Vilapress que, de moment, el torn del matí de dilluns tampoc va a anar a treballar.













Això suposa que la fàbrica està deixant de produir un total de 7.350 vehicles, tenint en compte que es reiniciï la producció dilluns. Però també afecta els treballadors ja que Seat ha decretat una aturada tècnica per la qual cosa els treballadors no han d'anar a la planta. Per sort, asseguren els diferents sindicats, els plans de flexibilitat horària i de borses de treball, de moment, ajuden en aquestes circumstàncies.





És clar que això no és tot. Carnero alerta que de la mateixa manera que s'ha hagut de trucar a l ' "atur total" de la planta de Seat de Martorell, empreses proveïdores de Seat s'han vist obligades a fer el mateix. I no només a Martorell, Abrera, Olesa de Montserrat o les zones del voltant de l'automobilística, sinó fins i tot a la Zona Franca, apunta el responsable de Seat de la CGT, Francisco Pou.





Pou assenyala que la majoria de les empreses proveïdores de Seat i de el sector de l'automoció en general, la majoria de les vegades no tenen producte en estoc, sinó que realitzen per comanda, la qual cosa provoca que, davant situacions com aquesta, totes les empreses relacionades "vagin caient en cascada".





Des de CCOO el responsable de la secció sindical d'Indústria del Baix Llobregat, Garrag i Alt Penedès, Álvaro Muñoz, s'ha mostrat més prudent i optimista. Assegura que poques són les empreses proveïdores que tinguin una dedicació exclusiva per a Seat i poden fabricar per a altres. És clar que des de la UGT també indiquen que ja s'estan produint afectacions en moltes empreses proveïdores, encara que per sort, insisteixen, els treballadors també tenen flexibilitat horària gràcies a les reivindicacions sindicals, insisteixen.





Comissions no vol, per això a valorar les pèrdues de producció de Seat a xifres, tot i que admet que "desconeixem quin marge de recuperació de vendes té l'empresa". I és que com ell mateix admet, sense donar xifres, "aquestes són dolentes dates" perquè es doni una aturada a la fàbrica, ja que el calendari de lliuraments ja està fixat fins a final d'any. Tot i això, des de la UGT, Carnero assegura que l'empresa està intentant tornar a la normalitat i "cada model afectat té un pla d'actuació" per quan es pugui reprendre la producció.





Menys optimistes són des de CGT. El seu responsable a Seat Martorell, Francisco Pou, augura que "aquesta situació va per llarg". I és que, el representant sindical assegura que Faurencia estava realitzant unes peces exclusives per als taulers de Seat, "no es fan en un altre lloc", haurien de començar de zero, la qual cosa pot fer difícil que la producció, si passa a mans de una altra empresa, es reprengui amb total normalitat. És per això que tots els sindicats de Seat s'han mostrat solidaris amb els treballadors de Faurecia i els han demostrat el seu suport.