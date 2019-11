Seat, obligada a paralitzar la planta de Martorell durant dos dies

La planta de Seat a Martorell s'ha vist obligada a suspendre la producció dels torns d'aquest dijous i divendres, 21 i 22 de novembre, per la falta de subministrament de taulers de control, com a conseqüència de l'incendi que va sacsejar la matinada de dimecres la fàbrica Faurecia, a Abrera i treballa amb la possibilitat de reprendre el dilluns, han explicat fonts de l'automobilística.









La suspensió va afectar el torn de tarda i de nit -de només una línia de producció-d'aquest dimecres 20 de novembre, el torn del matí d'aquest dijous, i ho farà per als pròxims torns d'aquest dijous i divendres, tenint en compte que durant el cap de setmana la producció s'atura.





La tarda de diumenge es produirà una reunió per avaluar la situació, després que la companyia comencés a treballar aquest dijous a les diferents alternatives per a reprendre la producció a la planta de Martorell.





Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incendi a les 23.19 hores d'aquest dimarts, quan un foc va afectar una cabina de pintura industrial, el magatzem, una paret estructural i plafons de formigó armat.





Segons fonts del cos, es van activar 22 dotacions i van donar per finalitzades les seves tasques a les 10.46 hores d'aquest dimecres.





No és una bona notícia per a Seat, que fa poc més d'un mes, el 18 d'octubre es va haver de veure obligada a paralitzar la producció a causa de les marxes independentistes que van passar per Martorell i que òbviament van afectar la producció de la planta.