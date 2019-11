Els operadors que aspiren a competir amb Renfe liciten al màxim

Les cinc empreses que aspiren a competir amb Renfe en l'AVE han sol·licitat més capacitat o 'solcs' d'aquesta xarxa ferroviària per posar en circulació trens de viatgers que la que Adif oferta, de manera que no tots aconseguiran entrar en aquest mercat quan s'obri a la competència al desembre de 2020.









Així s'ha constatat després de l'anàlisi de les sol·licituds de capacitat que els cinc nous operadors, a més de Renfe, van presentar el passat 31 d'octubre a Adif.





Després de comprovar que la suma de el nombre de peticions de circulació de trens AVE realitzada per totes les companyies és superior a la que s'ofereix, Adif activarà el procediment d'adjudicació previst per a aquest cas.





En virtut d'aquest procediment, es van prioritzant per adjudicar solcs les ofertes que més nombre de freqüències han proposat, és a dir, se les va atenent de forma descendent en funció de el nombre de circulacions sol·licitades, des de la que més demana fins la que menys.





D'aquesta manera, i donada l'alta demanda de freqüències de totes elles, aquelles que hagin reclamat un menor nombre de circulacions previsiblement no aconseguiran cap, quedaran fora i no aconseguiran entrar a explotar trens per l'AVE en aquesta primera fase de la liberalització.





No obstant això, Adif assegura que el sistema dissenyat per a l'obertura del monopoli del trànsit de viatgers en tren de Renfe garanteix que a l'almenys dues empreses entrin a competir amb aquesta operadora pública quan en un any es liberalitzi el mercat.





Les cinc companyies que aspiren a entrar a competir amb Renfe són l'operadora ferroviària pública francesa SNCF, la signatura andalusa Eco Rail, el consorci integrat per Air Nostrum i Trenitalia, el grup format per Talgo, Globalia i el fons Trilantic, i el conformat per les companyies de concessions Globalvía i Moventia.





Aquests grups i empreses han pogut licitar per tres paquets de serveis ferroviaris, cadascun amb diferent nombre de trens diaris en tres corredors AVE (l'AVE a Barcelona, el de Llevant i el que uneix Madrid amb Sevilla i Màlaga).





El primer d'aquests paquets, el de major nombre de serveis (104 trens diaris en el conjunt de les tres línies), es considera 'destinat' a Renfe per ser l'única empresa amb capacitat per a escometre.





No obstant això, donada la confidencialitat de el procés, encara no és possible conèixer si algun dels cinc nous operadors ha demanat algun servei d'aquest major paquet.





Els altres dos paquets en competició, els anomenats 'B' i 'C', compten amb 16 -cinc circulacions de trens AVE diàries respectivament en dits tres corredors.





Previsiblement, seran les circulacions d'aquests dos paquets les que es reparteixin les empreses, de les cinc en competició, que aconsegueixin fer-se amb capacitat per trencar el monopoli de Renfe, que seran les que més solcs hagin demanat.





Adif ha informat Renfe i els cinc nous operadors d'aquests termes del procés de liberalització en les reunions que ha mantingut en el matí d'aquest divendres amb tots ells, a les quals va assistir un representant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC), donat el seu paper com a entitat que controla el correcte funcionament de el sector ferroviari.





"S'han rebut sol·licituds de capacitat superiors a la capacitat marc oferta i incompatibles entre si", va informar Adif, que destaca així el "interès sense precedents a Europa" que està registrant l'obertura de l'AVE espanyol.





"Per tant, es procedirà a activar els mecanismes de priorització", va anunciar pel que fa a l'esmentat procés d'adjudicació, que espera resoldre en "pròximes setmanes", en tot cas a la primera quinzena de desembre.





Aquest procediment s'emmarca en un dels objectius de la liberalització, el d'aprofitar i rendibilitzar al màxim la xarxa AVE a la construcció s'han invertit 51.000 milions d'euros. Els altres fins són augmentar el nombre de viatgers i baixar el preu dels bitllets de tren AVE.