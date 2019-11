L'ambaixador espanyol a Washington assegura que el procés no té repercussió als Estats Units

L'ambaixador espanyol a Washington, Santiago Cabanas, ha assegurat que el procés independentista català no figura en el dia a dia polític perquè no hi ha debat al respecte i perquè el Govern dels Estats Units confia en el criteri de les institucions espanyoles.





"El discurs independentista, sincerament, no ocupa l'atenció en l'agenda de gairebé ningú en aquest país", ha tancat Cabanas.





En la seva opinió, el procés ni ocupa ni preocupa als Estats Units, de manera que no existeix allí ressò sobre la internacionalització del conflicte: "No crec que estiguin tenint èxit, més aviat a contra, crec que han fracassat".





"Els legisladors, les autoritats, els experts dels think thank, coneixen bé la realitat espanyola, i tenen confiança en les nostres institucions", assegura l'ambaixador.