Espinar critica els poc democràtics mètodes de Podemos

Ramón Espinar, el que va ser líder de Podemos a Madrid i que va dimitir per discrepàncies amb la direcció- ha criticat la democràcia interna del partit.





Per Espinar -que va dimitir del seu càrrec en la formació estatge per no estar d'acord amb la decisió de Pablo Iglesias de presentar una llista alternativa a la d'Íñigo Errejón a les eleccions autonòmiques madrileñas- Podemos funciona com una maquinària "militaritzada" i que l'única veu és la del seu líder Iglesias.





L'ara tertulià Espinar, en una entrevista a 'La Fàbrica' del diputat d'ERC Gabriel Rufián és molt crític amb la qual encara és la seva formació.

















"Hem fet moltes coses malament, però fonamentalment som víctimes d'una part del nostre èxit. Vam desenvolupar una cultura política de la victòria, de la immediatesa i d'allò de la maquinària de guerra electoral", comenta.





"Concebem l'organització política com una cosa molt militaritzada, molt jeràrquica, molt de dalt a baix i en què a més ràpidament qualsevol discussió política es saldava no tant amb una argumentació o una discussió de fons sinó amb 'molesta això, ara l'objectiu és guanyar i qui s'aparti de la línia està traint l'objectiu'".





"Un aparell polític que després no ha estat capaç d'integrar la diferència i no ha estat capaç de vehicular diferències polítiques que hi són. La paradoxa és que venint d'una cultura política tan oberta com la del 15-M, l'eina política que hem acabat per dissenyar és en termes d'arquitectura organitzativa és francament democràtica però en termes de cultura política és excloent".





"No hi ha vehicles per tenir participació en la vida orgànica si no ets un dirigent o un càrrec públic".





CONSULTA A LES BASES





Entre el 23 al 26 de novembre Podemos obre una consulta telemàtica als inscrits del partit per conèixer si donen suport participar en un Govern de coalició amb el PSOE basat en el preacord de deu punts.





La pregunta és: 'Estàs d'acord en el fet que participem en un Govern de coalició en els termes del preacord signat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, si o no?'.