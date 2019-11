Prop de 25.000 nens en situació de vulnerabilitat rebran regal de Reis gràcies a clients i treballadors de CaixaBank

Aquest Nadal, CaixaBank, en collaboració amb l'Obra Social “la Caixa” a través del seu programa CaixaProinfancia planta de nou l'Arbre dels Somnis en les seves oficines, en la seva seu corporativa, en les seves filials i en altres empreses que participen en aquesta iniciativa.





Aquest projecte pretén aconseguir que es compleixin petites illusions de prop de 25.000 nens i nenes en risc de pobresa o exclusió social. S'estima que, a Espanya, els menors en aquesta situació aconsegueixen la xifra de 2,2 milions.





Més de 400 entitats socials del país, collaboradores del programa CaixaProinfancia i involucrades en la tasca de millorar la situació de la infància, s'han ofert per a collaborar en l'elaboració de les milers de cartes en les quals els nens que tutelen o atenen expressen el seu desig per a aquest nadal.





CaixaBank, a través de la seva Acció Social i en collaboració amb l'Obra Social “la Caixa”, impulsa al llarg de l'any accions diverses per a tractar de palliar necessitats socials urgents, implicant directament els equips de la seva xarxa d'oficines. Promociona el voluntariat amb finalitats socials entre els seus treballadors i clients, i canalitza, per mitjà de la seva xarxa comercial, milers d'ajudes econòmiques de l'Obra Social “la Caixa” a entitats socials locals que necessiten suport per als seus projectes i funcionament.





La pobresa infantil és un problema social enquistat de complexa solució, al qual l'Obra Social “la Caixa” destina importants recursos mitjançant el seu programa CaixaProinfancia, que aspira a trencar el cercle de la pobresa hereditària donant suport a l'educació. Atendre un desig expressat per una nena en una carta als Reis és una manera de contribuir al seu benestar.





A partir del pròxim dilluns, 25 de novembre, en 1.400 oficines de CaixaBank s'alçarà un Arbre dels Somnis, fabricat amb cartó reciclat.





En la seva superfície s'adhereixen uns cercles amb forma de bola de Nadal amb el nom de pila i l'edat d'un nen o d'una nena. Qui vulgui materialitzar la illusió d'aquest nen, ha de desprendre un d’aquests cercles i demanar a un treballador de l'oficina que li lliuri la carta corresponent; en ella expressarà el seu desig concret: una joguina, alguna peça de roba o un altre objecte. Al posseïdor de la carta li toca buscar-lo, adquirir-lo i portar-lo a l'oficina, dipositant-lo al peu de l'Arbre no més tard del 13 de desembre.