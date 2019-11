Volkswagen es nega a reunir-se amb Aragonès per tractar el futur de Seat a Martorell

El vicepresident i conseller econòmic de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar fa pocs dies que estava estudiant desplaçar fins a Alemanya per reunir-se amb la màxima direcció de Volkswagen, propietària de la seva filial Seat a Espanya. No obstant això, els plans per a aquesta trobada no han sortit segons el planejat.





La resposta de la multinacional a la petició de la Generalitat ha estat derivar la reunió al seu delegat del grup a Espanya perquè tant Govern com empresa puguin tractar el futur de la planta de producció a Martorell.





Tot i que l'objectiu de l'Executiu català era transmetre un missatge d'assossec als dirigents de Volkswagen, aquests han preferit evitar una trobada amb Aragonès i derivar l'assumpte a la seva filial sobre el terreny.









Des de la publicació de la sentència del 'procés' i els posteriors disturbis als carrers de Barcelona, ha tornat la inquietud sobre la continuïtat de la factoria catalana del grup alemany. De fet, ha estat el mateix president de Seat a Espanya, Luca de Meo, que ha obert la caixa dels trons en recordar que la inestabilitat política afecta seriosament la producció i podria provocar una decisió irreparable.





El directiu va mostrar fa pocs dies la seva inquietud pels incidents violents que tenen lloc gairebé diàriament a Catalunya, on tant Tsunami com els CDR ocupen carrers, tallen el trànsit i amenacen amb paralitzar la producció a la Zona Franca. Davant d'aquest escenari, de Meo va ser contundent: el futur de Seat a Martorell perilla.





El cap màxim de l'automobilística a Catalunya ha afegit que l'aturada en la producció a causa de la vaga independentista posterior a la sentència va suposar "pèrdua de desenes de milions d'euros" per a la companyia.