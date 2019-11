CaixaBank adverteix que els quadres macroeconòmics del Govern espanyol no es compliran

CaixaBank Research constata que l'economia espanyola manté el seu ritme de creixement en un entorn extern "advers" i que l'expansió continuarà a un ritme "moderat", si bé adverteix l'incompliment de l'objectiu de dèficit del 2% d'aquest any i que romandrà al voltant del 2% l'any que ve.





Així ho assenyala el servei d'estudis de l'entitat en el seu últim informe mensual, corresponent a el mes de novembre, en què augura una "lleugera millora" en l'execució pressupostària en el final d'any, però creu que aquesta reducció no serà suficient per aconseguir compensar el desfasament de la Seguretat Social i les comunitats autònomes per a l'objectiu de dèficit públic de Govern espanyol per a aquest any (2% del PIB).





Aquest objectiu està inclòs en el Pla Pressupostari remès pel Govern central a Brussel·les a l'octubre, que inclou un escenari inercial per al 2020, sense mesures d'ingressos addicionals previstes i amb només l'augment de les pensions (+0,9%) i el salari dels funcionaris (+2%), com a mesures de despesa addicionals en 2020. per a aquest any, CaixaBank Research estima que el dèficit continuarà al voltant del 2% de l'PIB, tres dècimes més que el previst per l'Executiu.









Precisament aquesta setmana la Comissió Europea ha publicat la seva opinió sobre el pla pressupostari de Govern espanyol de Pedro Sánchez, en la qual adverteix que l'esborrany "pot resultar en una desviació significatiu" respecte a la sendera de consolidació fiscal pactada amb la UE. L'Executiu comunitari adverteix a Espanya en calcular que registrarà un dèficit del 2,3% aquest any i del 2,2% el pròxim exercici.





El servei d'estudis indica que l'economia espanyola es troba en "fase de desacceleració", amb creixements menors als percebuts en els últims anys, una demanda interna més moderada i un entorn extern "més exigent".





Així mateix, assenyala que, després de créixer el PIB un 0,4% intertrimestral (2% interanual), els indicadors apunten que l'expansió continuarà a ritme moderat, en un context en el qual el sector industrial travessa un "mal període", penalitzat pel deteriorament de l'entorn exterior, en caure un 0,3% a l'agost, mentre que el sector serveis manté un "bon acompliment", amb "certa erosió" per la debilitat del sector industrial.





En el seu conjunt, afirma que els indicadors apunten a una "moderació gradual" del ritme d'activitat". El Govern central preveu que l'economia espanyola creixi aquest any un 2,1% i un 1,8% el 2020, després d'haver rebaixat el seu pronòstic per 2019, a l'igual que han fet en les últimes setmanes diferents organismes nacionals i internacionals.





LA DESACCELERACIÓ ÉS "MÉS PERCEPTIBLE" EN L'OCUPACIÓ





De la mateixa manera, constata que la desacceleració econòmica es fa més perceptible en el mercat laboral en el tercer trimestre, davant l'alentiment de la reducció de la desocupació, amb 111.600 aturats menys en els últims quatre trimestres, una xifra "molt inferior" a la registrada en la mitjana dels tercers trimestres dels últims cinc anys (294.000 persones).





Això es deu, en la seva opinió, a la menor creació d'ocupació i al major augment de la població activa. Sobre la inflació assenyala que continua la tònica de moderació dels últims mesos i augura que en els pròxims mesos seguirà "esbiaixada a la baixa" pels components energètics i per l'efecte de base del preu del petroli.