JxCat demana reconèixer Puigdemont com a interlocutor per avalar la investidura de Sánchez

La portaveu i diputada electa de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha explicat aquest dilluns les condicions de la seva formació per avalar la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern, i entre elles s'inclou reconèixer al president de la Generalitat, Quim Torra, com a interlocutor, però també a l'expresident Carles Puigdemont, i incloure la figura d'un relator internacional.









En una roda de premsa acompanyada de diversos membres de l'espai polític, després de mantenir una reunió al Parlament, inclosos Torra, membres de la Generalitat i Puigdemont -per videoconferència-, ha explicat que una de les seves condicions per obrir-se a el diàleg és "reconèixer la presó i l'exili com a actors polítics en la negociació a la figura de el vicepresident Oriol Junqueras i en la figura de Carles Puigdemont".





Borràs ha concretat que demanen una taula de negociació sense condicions, en la qual ells plantejaran el dret d'autodeterminació de Catalunya, que l'Estat ha de reconèixer que es va abordar un diàleg d'igual a igual, i que qualsevol decisió acabarà amb una votació perquè els catalans decideixin el seu futur -JxCat vol que aquesta votació sigui sobre la independència-.





Ha reflexionat que, si en aquesta taula de negociació s'accepta parlar d'autodeterminació, no té sentit que no es permeti fer-ho al Parlament, per la qual cosa considera que seria "un gest" més que una condició que el Govern retirés tots els recursos contra iniciatives polítiques impulsades a la Cambra catalana sobre aquest respecte.





A més, ha subratllat que aquest diàleg requereix d'unes garanties que només veuen possible en la figura d'un "mediador internacional, perquè el que té la voluntat de negociar sense amagar res, no hauria de tenir problema" amb aquesta figura.