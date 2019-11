Colau vol rellançar l'ofensiva contra els hotels amb un recàrrec de la taxa turística

La Generalitat habilitarà l'Ajuntament de Barcelona per crear un recàrrec de l'impost turístic, de com a màxim quatre euros per persona i pernoctació, ha anunciat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, després d'una reunió de la Comissió Mixta entre el Govern i el consistori.





En roda de premsa, Collboni ha apostat per poder començar a gestionar el recàrrec a principis de l'any que ve, una cosa que es podrà fer si s'aprova la llei d'acompanyament dels Pressupostos, i ha garantit que aquest recàrrec permetria a la ciutat disposar dels recursos necessaris per governar el turisme i canviar el seu model per avançar cap a un de més sostenible.









"La capacitat de recaptació de l'impost ens donarà un marge econòmic molt rellevant i ens donarà els recursos suficients per governar el model turístic", ha defensat Collboni després de la trobada, que s'ha allargat unes dues hores i ha estat presidit per l'alcaldessa, Ada Colau, i per la consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó.





Amb l'acord, la Generalitat preveu habilitar a l'Ajuntament a aplicar un recàrrec de l'impost per a vacances i a el desembarcament de creuers --que es detallarà en el ple municipal-- i es crearà un grup de treball perquè es concreti en les pròximes setmanes la modificació de la llei d'impostos d'estades en establiments turístics.





Aquest recàrrec de l'impost, que recaptaria a el 100% l'Ajuntament, implicaria uns ingressos de com a màxim 20 milions d'euros, tot i que dependrà de les quantitats que s'acordin per a cada tipus i categoria d'establiment turístic, ha explicat Collboni.





Budó ha ressaltat que, des del Govern, veuen "amb bons ulls" que Barcelona pugui rebre uns beneficis que garanteixin la compensació dels efectes de la pressió turística, i ha insistit que, tècnicament, aquesta taxa anirà vinculada a l'aprovació de la llei d'acompanyament dels Pressupostos de 2020.





Preguntat pels mitjans, Collboni ha confiat que pugui entrar en vigor durant el primer o segon trimestre de 2020 --sempre i quan s'aprovi la llei d'acompanyament--, amb l'objectiu de "promocionar i governar un nou model turístic" que reclamen tant els veïns com sectors econòmics, segons ell.





TO "CONSTRUCTIU"





La comissió bilateral, que s'ha reunit a la Generalitat per primera vegada des de juliol de 2018, s'ha convocat per fer seguiment de consorcis amb participació d'ambdues administracions i per abordar assumptes com l'habitatge, el finançament, infraestructures i polítiques socials.





Tots dos han assegurat que la reunió ha mantingut un to constructiu que ha aconseguit avenços, encara Collboni ha afegit que no s'han aconseguit acords per a matèries que considera importants per a la ciutat, com l'habitatge i serveis socials.