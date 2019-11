Yolanda Díaz (En Comú) veu possible un "punt de trobada" amb ERC per al Govern central

Galícia en comú considera que és "possible" arribar a un "punt de trobada" amb Esquerra Republicana (ERC) perquè faciliti el Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem en què tots dos partits estan treballant perquè, al seu parer, seria "un enorme error" anar a unes terceres eleccions.



Així ho ha posat de manifest al Congrés la diputada electa de Galícia en comú, Yolanda Díaz, assenyalada com a possible ministra de Treball del nou Gabinet, que ha declinat pronunciar-se sobre els detalls de l'estructura del futur Executiu i ni tan sols ha volgut opinar sobre si la Seguretat Social ha o no ha de formar part de la cartera de Treball.



Tant Díaz com el seu company de formació Antón Gómez-Reino s'han mostrat optimistes amb que serà possible desbloquejar la situació i conformar un Executiu "progressista". "Estem convençuts que ara es va a materialitzar", ha verbalitzat el diputat electe de Podem Galícia.



EL DESITJABLE ÉS QUE ERC NO BLOQUEGI



El gallec creu que s'acabarà escoltant la veu que la ciutadania va expressar a les urnes en els comicis del passat 10 de novembre malgrat conèixer les condicions que ERC ha posat damunt de la taula per permetre la investidura de Sánchez, els vots dels quals són determinants.



En aquest sentit, Yolanda Díaz ha anat una mica més enllà a l'assegurar que és "possible" arribar a un "punt de trobada" amb ERC i que seria "desitjable" que els independentistes catalans permetés donar pas a un Govern de PSOE i Unides Podem.



"El nostre país no vol unes terceres eleccions, sinó que vol que dialoguem, que parlem i que vam arribar a un punt de trobada", ha manifestat Díaz, incidint en què una repetició electoral no només seria "un enorme error" sinó que, a més, podria "obrir les portes" a un Govern liderat per Vox el que, al seu parer, seria un "desastre" per al país.



LA DISCRECIÓ, LA CLAU DE L'ÈXIT



Malgrat les preguntes dels informadors perquè s'adonessin de com estan les negociacions i com podria ser el repartiment de carteres d'aquest futur Govern de coalició, cap dels dos diputats ha volgut revelar res perquè, en primer lloc, no estan en les converses i, en segon, perquè creuen que "l'èxit del procés està en la discreció" amb la qual s'està treballant.



"No hem de, per la bondat del resultat, assenyalar res del que s'està negociant", ha respost Díaz quan se li ha preguntat si la cartera d'Ocupació hauria d'estar en mans de Unides Podem o si el pròxim Govern hauria de derogar la reforma laboral.



"Per a nosaltres el més important no són les persones sinó les polítiques i que s'atenguin a les moltes demandes de Galícia en diferents matèries, com les infraestructures, el finançament autonòmic o les polítiques socials", ha afegit, per la seva banda, Gómez-Reino.



A Yolanda Díaz, que sona com a possible ministrable, se li ha preguntat si creu que s'hauria de deslligar Seguretat Social de Treball en el futur Executiu, però ha deixat aquesta decisió en mans de Pedro Sánchez que és, segons ha reiterat, a qui competeix definir l'estructura administrativa i organitzativa de Govern.



Ara bé, sí que ha posat en relleu que en el passat els dos ministeris han estat separats. Concretament, estaven en carteres separades fins a 1981, que va ser la primera vegada en què tots dos assumptes es van integrar al Departament de Treball.