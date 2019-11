La oncòloga de la Unitat de Mama de MD Anderson Cancer Center Madrid, María Isabel Gallegos, ha destacat, coincidint amb la celebració del mes dedicat a la promoció de la salut masculina, la importància que els homes sàpiguen també explorar-les mames ja que també poden patir càncer.





Aproximadament un u per cent del total dels casos de càncer de mama es diagnostica en homes, de manera que s'estima que uns 300 reben un diagnòstic de càncer de mama cada any al nostre país. Una realitat no sempre coneguda per la població masculina, que moltes vegades desconeix fins i tot que aquesta patologia pot afectar-los.





"Com que la majoria de les campanyes de prevenció sobre càncer de mama estan dirigides a les dones, els homes reaccionen amb estranyesa quan se'ls diagnostica un tumor tan relacionat amb la dona, però la realitat és que una petita proporció del càncer de mama els toca a ells. Per això, els homes han d'aprendre a autoexploracions i, davant de qualsevol canvi en les seves mames, fonamentalment embalums o alteracions normalment unilaterals i indolores, acudir al seu metge i consultar", ha dit.









Encara que la majoria dels casos en homes es diagnostiquen en estadis localitzats o localment avançats i pocs casos debuten en estadis metastàtics, el càncer de mama es detecta a edats una mica més tardanes en homes que en dones i en etapes més avançades (molts amb afectació axil·lar), a causa d'aquest major desconeixement ja que no hi ha programes de cribratge específics per a homes.





Per tot això, i amb l'objectiu de donar llum sobre aquests aspectes, el Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama (GEICAM) ha posat en marxa un registre de casos de càncer de mama en homes que permetrà identificar quines característiques defineixen a aquest tumor en homes, enfront d'aquest mateix tumor en dones.





LA MAJORIA SÓN TUMORS DE MAMA HORMOSENSIBLES





I és que, per ara, els coneixements sobre el càncer de mama en dones s'extrapolen als tumors de mama masculins, que s'organitzen d'acord amb la mateixa classificació. "Així, la majoria dels tumors de mama masculins són hormonosensibles, és a dir, les seves cèl·lules expressen receptors d'estrogen o progesterona (65-90%) i molt pocs casos corresponen a subtipus més agressius com el HER2- (5%) o el triple negatiu (1%)", ha dit la doctora Gallegos.





Pel que fa als tractaments, davant l'escassa evidència científica disponible específicament en homes, també es tendeix a extrapolar el utilitzat en dones excepte pel que fa al tractament quirúrgic. En aquest sentit, l'experta ha comentat que en tenir poc teixit mamari, la mastectomia és la intervenció triada en homes de forma majoritària, a diferència de la cirurgia conservadora cap a la qual es tendeix a dones.





Alguns dels principals factors de risc de desenvolupament del càncer de mama en els homes són, segons ha informat l'experta, l'edat, els antecedents familiars, l'obesitat o el diagnòstic de síndromes o alteracions genètiques relacionades amb desajustos hormonals a favor de la producció d'hormones femenines i els estrògens. A més, a l'igual que ocorre en les dones, portar una mutació genètica en BRCA també és un factor de risc de desenvolupament de càncer de mama entre els homes, si bé els percentatges de risc no són els mateixos.





"Les dones portadores d'BRCA tenen un risc de desenvolupar càncer de mama al voltant del 49-60 per cent, depenent de l'alteració genètica concreta, mentre que el risc en l'home és molt menor. Aproximadament, al voltant d'un 10 per cent dels casos de càncer de mama en l'home són hereditaris, és a dir neixen amb mutacions heretades (la més coneguda BRCA2), i per tant més risc de desenvolupar càncer, i la resta dels casos esporàdics", ha postil·lat la doctora.





Finalment, Gallegos ha subratllat la importància d'acudir a una Unitat d'Assessorament Genètic Familiar del Càncer davant d'un cas de càncer de mama en un membre home de la família. "Un cas així pot posar-nos sobre la pista d'un cas de risc heretat que, de confirmar, ens permetria ajudar a aquesta família a detectar altres casos de manera precoç. A més, la majoria dels tumors de mama en homes apareixen de forma esporàdica i no tenen un component genètic heretat", ha tancat.