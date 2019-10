Descobreix que té càncer de mama gràcies a una càmera tèrmica d'un museu

Tot estava planejat per ser una simple visita a una atracció turística, però es va convertir en alguna cosa més que això per Bal Gill, una nord-americana que va anar a Escòcia al maig d'aquest any. Tot perquè, quan visitava el Camera Obscura and World of Illusions a Edimburg, va passar per una càmera tèrmica i es va adonar que alguna cosa estranya estava passant en el seu cos: hi havia una taca de calor en el seu pit esquerre. La imatge, diu ara, va permetre a Bal Gill detectar el càncer de mama.





En un missatge d'agraïment que va enviar a l'organització de l'atracció turística, la nord-americana va dir que tot va començar quan visitava Escòcia amb la família. "Havíem anat al Castell d'Edimburg i en el camí de retorn vam veure un museu. A l'entrar, vam passar per una habitació amb una càmera tèrmica. Com totes les famílies, vam començar a moure els braços i veure les imatges creades", explica Bal Gill, de 41 anys, afegint que després va detectar "una taca de calor" en el seu pit esquerre. Li va semblar estrany i quan va mirar a "tots" es va adonar que només ella tenia aquella taca. "Vaig prendre una foto, vaig seguir endavant i vaig gaudir de la resta del museu", diu.





La fotografia que Bal Gill va prendre a la cambra tèrmica





Pocs dies després d'aquesta visita, quan va tornar a casa, la dona va trobar la fotografia que havia pres i va buscar a Google el que aquesta taca podria significar. "Vaig veure molts articles sobre el càncer de mama i les càmeres tèrmiques. Vaig demanar una cita amb el metge i vaig saber que tenia càncer de mama". Bal va arribar a temps i la malaltia es va detectar en una fase primerenca. Ara està passant per la seva tercera cirurgia per evitar que el càncer es propagui.





"Només vull dir gràcies: sense aquesta cambra, mai ho hauria sabut. Entenc que aquest no és el propòsit de la càmera, però per a mi va ser una visita que va canviar la meva vida", afegeix la dona nord-americana en una carta enviada al museu.





Aquesta càmera tèrmica, segons ' CNN ', va ser instal·lada al Camera Obscura and World of Illusions el 2009, i és una zona molt popular entre les atraccions d'Edimburg. Aquest dispositiu permet als visitants veure els punts calents de tot el seu cos.





En resposta a la història que Bil va explicar al museu, Andrew Johnson, director general de la Cambra Fosca, subratlla que els responsables del museu "no sabien que la càmera tèrmica tenia el potencial de detectar símptomes que canvien la vida d'aquesta manera". "Ens va commoure molt quan Bal es va posar en contacte amb nosaltres per compartir la seva història".





La termografia, explica el comunicat enviat pel museu, és una eina utilitzada pels experts que també permet mesurar la temperatura de la pell en la superfície del si. "És una prova no evasiva que no implica radiació", diu la nota.