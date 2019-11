Moguda a l'AMB: El PP demana responsabilitats polítiques a Ada Colau i Ciutadans que aclareixin les despeses de l'intent de remunicipalització de l'aigua

Tant el portaveu de Grup del PP a l'AMB com la portaveu de Ciutadans mouen fitxa després de la sentència del Suprem en contra de les pretensions d'Ada Colau i Eloi Badia en el seu intent fallit en la remunicipalització de l'aigua a l'Àrea Metropolitana.













Miguel Jurado Tejada. Portaveu de l'PP a l'AMB / Catalunyapress





Miguel Jurado Tejada, portaveu, portaveu del grup del PP a l'AMB ha afirmat en declaracions a Catalunyapress prèvies a Ple d'aquest dimarts que "a partir de la sentència de Tribunal Suprem sobre el tema d'Agbar nosaltres com a grup metropolità del Partit Popular el que hem exigit a l'AMB són dues coses: Primer una valoració política per part de govern de l'AMB i de l'Ajuntament de Barcelona i segon que s'assumeixin responsabilitats polítiques per part dels gestors que han provocat aquesta situació per part de la presidenta la Sra. Ada Colau o, si no pel seu braç executor Sr. Eloi Badia ".





El PP afirma que "no cal oblidar que la presidenta de l'AMB és a el mateix temps l'alcaldessa de Barcelona. I cal demanar responsabilitats pel que ha suposat de cost tota aquesta aventura iniciada per les persones que avui estan liderant tota l'Àrea Metropolitana, tant a l'Àrea com a l'Ajuntament, i que per informacions que estem han arribat a superar els 3 milions d'euros. Per tant exigim primer una valoració en un ple extraordinari a l'AMB ".





I pel que fa al cost d'aquesta aventura des del PP diuen que "parlem no només del cost que ha suposat per a les arques de l'Àrea Metropolitana sinó del cost que això ha suposat, per les acusacions irresponsables que al seu dia va fer el Sr. Badia, com a activista, que ho era, d'algunes entitats com la Plataforma Aigua és vida o Enginyers sense Frontera. I que va suposar la interposició d'una querella criminal contra el gerent d'aquesta AMB, el Sr. Torres Chitón, el Sr. Gra, secretari de l'AMB i alguns tècnics que encara segueixen a l'Àrea Metropolitana als que seria de justícia que algun dia que algú els demanés perdó per les acusacions que van patir quan es va crear l'entitat mixta l'AMB i Agbar ".





Per Jurat a més "la última actitud de la Sra Colau insinuant que el Tribunal Suprem havia estat diguem" tocat per Agbar ", ja és digne d'assumir una responsabilitat com a mínim, la política, perquè de la penal que es preocupi a qui anava dirigides les insinuacions".





En definitiva afirma el portaveu del PP a l'AMB, "el que demanarem és el cessament immediat del finançament públic d'aquelles activitats i entitats responsables d'aquest disbarat jurídic i polític. I ens referim a totes les entitats que han estat rebent subvencions i encàrrecs públics per defensar la remunicipalització de l'aigua. I entre elles Enginyers sense fronteres que ha rebut més d'un milió dos-cents mil euros a banda dels gabinets jurídics encarregats de fer valoracions internes. Nosaltres vam demanar el cessament immediat de les subvencions públiques i encàrrecs públics i hem demanat les explicacions corresponents per analitzar al detall les destinacions de les subvencions públiques concedides. Volem que ens contestin sobre els costos reals de tota aquesta aventura, saber els conceptes pagats i el contingut del qual s'ha pagat també a l'empresa publica Barcelona regional. El cost de la logística de la multiconsulta que també es pretenia fer i va ser anullada per diferents sentències. En conclusió nosaltres hem sollicitat primer els comptes clars i la celebració d'un ple extraordinari que haurà de decidir-se per la Junta de Portaveus per al mes de desembre".





I afegeix Jurat "aquesta assumpció de responsabilitats s'han de tenir el seu procediment legal d'Ada Colau i Eloi Badia com que no s'han inhibit, ni abstingut part dels membres de govern per la seva vinculació anterior amb l'activisme contrari a l'Àrea Metropolitana de Barcelona".





En paraules del portaveu del PP a l'AMB "l les persones que d'alguna manera estaven en aquestes entitats com el Sr. Badia i la Sra. Colau i que ara són presidenta i vicepresident de l'AMB, i que no obstant això, han tocat aquests temes i nosaltres entenem que s'haurien d'haver abstingut en comptes de propulsar la continuïtat de la remunicipalització de l 'aigua amb fons públics".

A les nostres peticions presentades per escrit com a grup "també hem exigim conèixer quina és la posició que tindrà l'Àrea Metropolitana que fa al futur del servei de l'aigua. Si anem a prosseguir amb la pretensió de municipalitzadora de l'aigua, el que comportaria segons la mateixa sentència a una expropiació i indemnitzar Agbar amb centenars de milions d'euros o ens oblidem fins a l'any 2047 d'aquesta aventura "

.

Ha existit fins ara i després de conèixer-se la sentència del Suprem "una assumpció zero de responsabilitats polítiques" per part de la Sra. Colau i el Sr. Badia ".





Preguntat per Catalunyapress amb relació a la posició dels socis de govern a l'AMB dels comuns sobre la sentència delSuprem Jurat ha manifestat que "al PSC li hem donat tota la documentació i Antoni Balmón ens va dir expressament que no anaven a aprovar per la via d'urgència les nostres propostes que esperarien al pròxim ple de desembre. Creiem des del PP que el PSC es troba entre l'espasa i la paret. Cal anar veient totes les respostes i actuar en conseqüència. Però per la nostra part nosaltres, el grup del PP a l'AMB, arribarem fins al final en aquest tema".





EL GRUP DE CIUTADANS CREU QUE L'OBSESIÓ PER MUNICIPALITZAR L'AIGUA DEL GOVERN DE COLAU L'ACABARAN PAGANT ELS BARCELONINS





La portaveu de Ciutadans a l'AMB, Ma Luz Guilarte en declaracions a Catalunyapress ha volgut deixar clar en "en primer lloc, volem deixar clar el nostre absolut respecte a les sentències judicials. Però lamentablement Ada Colau, un cop més, malgasta recursos i diners públics anteposant el seu interès als del conjunt de la ciutadania. L'obsessió per municipalitzar el servei de l'aigua, suposa un nou revés judicial que acabaran pagant els barcelonins".









Llum Guilarte. Portaveu Ciutadans a l'AMB / Ciutadans





En aquest sentit des de Ciutadans "considerem que Colau i el seu govern haurien de ser capaços de buscar consens en la collaboració publicoprivada i basar-se en l'eficiència dels serveis, en lloc d'anar en contra de la lliure competència i criminalitzar el sector privat per pur sectarisme ideològic".





És per això ha afirmat Guilarte "per casos com aquest, i molts altres, en el pròxim ple municipal sollicitarem al govern d'Ada Colau el cost dels procediments judicials en què ha actuat el govern municipal de Barcelona des de 2015".