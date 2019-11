PSOE i ERC es reuneixen dijous al Congrés per tractar sobre la investidura de Sánchez

Els equips negociadors de PSOE i d'ERC es reuniran aquest dijous al Congrés dels Diputats per intentar pactar una abstenció dels 13 diputats independentistes que asseguri la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president d'un Govern de coalició amb Unides Podem.









Aquesta cita es produirà a les 17.00 hores i a ella acudiran, en representació dels socialistes, la número dos del PSOE, Adriana Lastra; el ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, i el secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa.





Per part d'ERC, tal com havien anunciat la setmana passada, assistiran el diputat Gabriel Rufián, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i el president del Consell Nacional del partit, Josep Maria Jové, que va ser el número dos d'Oriol Junqueras en la Conselleria d'Economia i està investigat per presumpta malversació, revelació de secrets i desobediència greu per la seva implicació en el procés sobiranista i l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.





Lastra i Rufián havien quedat a parlar aquest dimarts per a posar data a aquesta primera cita després del suport de les bases dels respectius partits per a negociar. El propi portaveu d'ERC ha estat preguntat en roda de premsa per la data del dijous a la tarda i ha contestat somrient: "Potser sí".





La posició d'ERC és determinant perquè Sánchez superi la sessió d'investidura i pugui formar un govern de coalició amb Unides Podem. Els independentistes mantenen que votaran en contra si el PSOE no es compromet a fixar un calendari per a una taula de diàleg entre els governs central i català.





Els socialistes posen en valor aquests dies que ells i Unides Podem són els únics partits que aposten pel diàleg. Ara bé, des del PSOE se subratlla que aquest diàleg no pot ser per a parlar d'un referèndum d'autodeterminació ni de l'amnistia per als condemnats pel procés.





Sobre l'exigència d'ERC d'establir una taula de diàleg entre els dos Governs, espanyol i català, des de l'Executiu espanyol s'assenyala que ja existeix una interlocució institucional fluida entre els dos gabinets a càrrec dels vicepresidents Carmen Calvo i Pere Aragonés i veuen més convenient crear en paral·lel una taula de partits per a canalitzar un altre tipus de diàleg més informal.





En la cúpula del Govern i del PSOE es confia que els republicans vagin "modulant" la seva posició per a anar acostant-se a les del PSOE, encara que reconeixen que això pot portar temps i no descarten que la formació del Govern es demori fins al nou any.