El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha volgut deixar clar aquest dimarts que, si el PSOE no accepta el compromís de crear una taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat, amb un calendari ara això, els tretze diputats del seu formació votaran en contra de la investidura de Pere Sánchez, fent impossible que prosperi.





En declaracions al Congrés, Rufián ha explicat que hi ha una fase de negociació diàleg prèvia a la investidura, que és la que han de protagonitzar el PSOE i ERC, com partits guanyadors en el conjunt d'Espanya i a Catalunya, per emmarcar el diàleg sobre el que anomena "el conflicte polític inequívoc" de Catalunya.





Els equips negociadors dels dos partits tenen previst reunir-se aquest dijous per començar a parlar del tema, una vegada que les bases dels respectius partits han avalat la negociació. L'objectiu d'aquesta primera fase serà la d'"intentar arribar a un compromís de taula de diàleg entre governs per resoldre el conflicte polític", així com fixar "sí o sí" un calendari.









DIÀLEG ENTRE GOVERNS "D'IGUAL A IGUAL"





I després de la investidura, segons el parer de Rufián, s'ha d'obrir una taula de diàleg institucional entre els dos governs, "d'igual a igual", per buscar "una solució de país". En aquesta segona fase es pot tenir també en compte l'opinió d'altres col·lectius, com els sindicats o el món estudiantil, encara que no sigui físicament.





Però si el PSOE no comença comprometent-se a aquest segon procés i no es fixa un calendari per a això, no hi haurà investidura ni diàleg entre governs. "Sense un calendari, sense un compromís, la segona fase no pot existir", ha subratllat.





Per a aquest primer procés entre els dos partits ha aconsellat discreció perquè "el soroll, els tuits, les intervencions en platós de televisió, no ajuden"."La millor manera de que no se solucioni és començar a taquigrafiar el que succeeix. Menys whatsapps i una miqueta més de despatxos --ha assenyalat--. El que vam aprendre fa sis mesos és que com menys soga comprem, millor".





També ha reconegut certa desconfiança al PSOE, que té "un històric d'incompliments" a Catalunya, i en Pedro Sánchez, que al seu judici s'ha dedicat tota la campanya electoral "a insultar i criminalitzar" als mitjans públics catalanes, a la escola pública i als dos milions i mig de votants del referèndum de l'1-O. "Si ara Pedro Sánchez es fa una abraçada amb Pablo Iglesias o amb el Papa de Roma, no deixa de ser qui era", assegura.





Això sí, creu que, després de les eleccions generals del 10 de novembre, és un Pedro Sánchez "derrotat", al menys a Catalunya, de manera que confia que el diàleg prosperi: "Cada vegada que hem vist a un Pedro Sánchez feble i derrotat, se'l pot arribar a fer seure en una taula de diàleg", ha defensat Rufián.





EL CONTEXT HA CANVIAT, ARA HI HA CONDEMNES DE PRESÓ





El dirigent d'ERC ha volgut deixar clar que el seu partit és independentista i que no deixarà de ser-ho, alhora que reconeix que el context polític ha canviat respecte a el mes de juliol perquè ara ja hi ha una sentència de Tribunal Suprem amb condemnes de gairebé cent anys pel referèndum il·legal de 2017.





"Seria un oxímoron parlar d'un govern progressista i fer oïdes sordes a coses que passen, gent a la presó o a l'exili", ha dit.





Per això, ja no es conforma amb crear una comissió parlamentària o amb els mecanismes de negociació bilateral que recull l'Estatut.





Tampoc li preocupa el possible escenari electoral a Catalunya, ni vol barrejar la taula de diàleg amb futures negociacions pressupostàries. "Volem resoldre la investidura, però no mendiquem amb cadires, ni amb gestos ni amb fotos. Hi ha un conflicte polític inequívoc que volem resoldre i no li posem un preu", ha reblat.