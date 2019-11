Sabies que les empreses no poden deixar de donar les cistelles de Nadal? En el cas de les companyies que porten diversos anys consecutius realitzant aquest obsequi, han de seguir fent-ho perquè els treballadors han generat el dret a rebre'l, encara que no hi hagi un acord escrit i signat.













Si l'empresa vol deixar de donar les tradicionals cistelles nadalenques o un altre obsequi que dóna cada any, ha d'obtenir el vistiplau dels empleats.





Així ho afirma una sentència de l'Audiència Nacional (AN) segons la qual la pràctica continuada d'aquest tipus de regal pressuposa el dret de la plantilla a seguir percebent-lo.





D'aquesta manera, el costum acaba convertint-se en una obligació. És el que en dret s'anomena "condició més beneficiosa".





L'AN ha condemnat una empresa per decidir de manera unilateral deixar de donar el regal de Nadal i, a canvi, donar a una ONG els diners que solia gastar per aquest concepte. El tribunal dóna la raó als empleats, que rebien l'obsequi des de 2002 fins 2017, tots dos anys inclosos.





La resolució estipula que "no cap suprimir-la unilateralment" ni tampoc "dedicar el seu import a altres causes, per solidàries que siguin, sense comptar amb els representants legals dels treballadors".