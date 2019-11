La francesa SNCF i Air Nostrum competiran amb Renfe a l'AVE

La companyia ferroviària pública francesa SNCF i el consorci integrat per Air Nostrum i Trenitalia han estat seleccionats com els dos primers operadors que entraran a competir amb Renfe en transport de viatgers en tren AVE quan al desembre de 2020 aquest mercat s'obri a la competència.













Es tracta de les dues empreses a les que Adif ha adjudicat, en reunió extraordinària del seu consell d'administració, la capacitat per operar a l'AVE que ha tret a concurs en el marc del procés de liberalització del ferrocarril.





En concret, Intermodalitat de Llevant (Ilsa), societat dels propietaris d'Air Nostrum, i el seu soci italià es quedaran amb el grup de circulacions i freqüències ferroviàries anomenat 'B', que preveu posar en marxa 16 trens a el dia en el conjunt de els tres corredors que s'obren a la competència: l'AVE a Barcelona, l'AVE a Llevant i el que uneix Madrid amb Sevilla i Màlaga.





De la seva banda, la SNCF, a través de la seva filial espanyola Rielsfera, s'ha fet amb el denominat paquet 'C' de serveis, el que comprèn cinc circulacions a el dia per aquestes tres mateixes línies.





De la seva banda, Renfe, tal com s'esperava, s'ha quedat amb el major paquet de serveis ferroviaris dels tres en lliça, el paquet 'A', que preveu un màxim d'un centenar de freqüències diàries en el conjunt dels tres corredors , atès que, de moment, és l'únic operador amb capacitat per a prestar-lo.





El model d'obertura del ferrocarril a la competència dissenyat per la companyia que presideix Isabel Pardo suposa que la capacitat oferta permeti elevar a fins un 65% les freqüències de trens que actualment es presten en aquestes línies.





Una vegada que Adif ha adjudicat aquests 'paquets' de serveis a la xarxa AVE, el següent pas, previst ja per als primers mesos de 2020, serà signar amb ells els corresponents acords marc. D'aquesta manera, les empreses adjudicatàries tenen un termini de gairebé un any per anar dissenyant i preparant els seus plans de negoci i poder així començar a donar servei de transport de viatgers en tren a partir de el 14 de desembre de 2020, quan aquest sector es liberalitza a tota la UE.





La resta de companyies que han competit per posicionar-se al mercat de l'AVE i que, de moment, no aconsegueixen entrar són la signatura andalusa Eco Rail, el grup format per Talgo, Globalia i el fons Trilantic, i el conformat per les companyies de concessions Globalvía i Moventia.





Amb l'obertura a la competència en el transport en tren es pretén treure el màxim partit i rendibilitzar la xarxa AVE espanyola, en la construcció s'han invertit 51.000 milions d'euros, i que, amb els seus 3.200 quilòmetres de longitud, és la segona més gran de l' món per darrere de la de la Xina i la més llarga d'Europa.





Així mateix, es pretén atraure un major nombre de viatgers cap al ferrocarril, que a més és el mitjà de transport més sostenible, i abaratir el preu dels bitllets de tren AVE.