Foment del Treball proposa convocar una cimera empresarial i cultural entre Barcelona i Madrid

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha plantejat aquest dimarts la convocatòria d'una cimera empresarial, econòmica i cultural entre Barcelona i Madrid, que preveu que tingui lloc en el primer trimestre del 2020 a la capital catalana.









Sánchez Llibre ha explicat que servirà per "trobar i treballar sinergies" entre les dues ciutats i les seves àrees metropolitanes, i estarà organitzada per la seva patronal i la Confederació Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).





"La rivalitat Barcelona-Madrid ha tingut sentit quan tothom mirava el mercat espanyol. Però ara que el mercat és europeu o mundial i que la dimensió de les nostres dues ciutats no és tan significativa com Londres, París o Amsterdam, hem d'establir col·laboracions", ha sostingut.





El president de la patronal ha ressaltat que l'han de fer per competir, com a mínim, "de manera conjunta a la lliga europea", encara que ha advocat per compartir l'ambició de participar també en la mundial.





Sánchez Llibre ha defensat que Madrid i Barcelona poden col·laborar i ajudar-se mútuament en sectors com la cultura, el turisme, la indústria, les infraestructures, la digitalització i la intel·ligència artificial: "Anant juntes, vam guanyar les dues".





Ha indicat que aspira a organitzar més cims com la que ha anunciat aquest dimecres entre Barcelona i Madrid, i que una podria ser entre patronals de l'àrea mediterrània i una altra amb aquelles de València i Balears.





A Sánchez Llibre l'ha introduït el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que ha assenyalat que comparteixen "missatges" com el diàleg, el prestigi institucional i el valor de la concertació social per desenvolupar l'economia i lluitar contra les desigualtats.





Han assistit a l'esmorzar de Fòrum Europa la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, i el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; l'expresident de la Generalitat, José Montilla; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i el president de Pimec, Josep González.





També han participat el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta; el president de Cecot, Antoni Abad; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.