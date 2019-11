El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha detectat que l'aplicació mòbil de Tsunami Democràtic és vulnerable i pot comptar amb esquerdes que permetin actuar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per desmuntar aquesta plataforma independentista.





Així ho ha revelat aquest dimecres Javier Candau, sotsdirector del Centre Criptològic Nacional (CCN), organisme adscrit al CNI, durant una roda de premsa en què ha presentat les XIII jornades sobre ciberseguretat que se celebraran els propers 11 i 12 de desembre a Madrid.





Segons ha reconegut, Internet ofereix moltes eines per treballar des de l'anonimat o difondre missatges a gran velocitat. No obstant això, ha negat que l''app' de Tsunami Democràtic sigui invulnerable. "Jo no em preocuparia en excés", ha confiat acompanyat pel seu cap de ciberseguretat, Pablo López.









Candau ha explicat que l'aplicació de Tsunami es basa en 'retroshare', un programari que permet intercanviar comunicacions de xarxa xifrades. Però no és l'únic mitjà a què recorre el moviment independentista per difondre les seves crides a la mobilització, ja que també ho fa a través de xarxes usades massivament com Telegram.





INVESTIGACIÓ A L'AUDIÈNCIA NACIONAL





El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, que instrueix la causa secreta sobre la presumpta activitat terrorista de nou membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR), té oberta també una línia d'investigació contra la plataforma Tsunami Democràtic. La seva primera mesura va ser ordenar el tancament de les seves pàgines webs i perfils en xarxes socials en el marc d'unes diligències per delicte de terrorisme.





Coincidint amb el seu naixement, Tsunami Democràtic va ser 'saludat' per diferents dirigents polítics independentistes, entre ells l'expresident català fugit a Bèlgica Carles Puigdemont i el seu successor, Quim Torra. La primera acció amb repercussió va ser la convocatòria de la protesta a l'aeroport del Prat de Barcelona el 14 d'octubre, el mateix dia que va sortir la sentència condemnatòria contra els líders del 'procés'.





Després des Tsunami Democràtic s'han convocat altres talls de carreteres i sabotatges contra infraestructures com les estacions de tren, encara que l'última de major rellevància va ser la que es va desenvolupar al pas fronterer de la Jonquera (Girona) entre el 11 i el 13 de novembre .





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir quan es van iniciar les protestes en rebuig a la sentència del 'procés' que els incidents violents a Catalunya estaven "protagonitzats per grups minoritaris molt organitzats, amb un comandament i una estratègia evident".