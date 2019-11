CaixaForum Barcelona obre les portes al Nadal amb dos espectacles sorprenents

"la Caixa" presenta la programació especial que ha dissenyat per a CaixaForum Barcelona en les dates de Nadal. Coincidint amb les vacances escolars, el centre cultural acollirà dos espectacles que no s’han pogut veure anteriorment, projeccions per a tota la família, tallers destinats als més petits perquè puguin aprendre i alhora gaudir, i un bon número de visites guiades a les exposicions que ofereix actualment CaixaForum Barcelona.









L’espectacle Papirus es representarà com a regal els dies previs a la nit de Reis. Concebuda per Xirriquiteula Teatre, l’obra està dedicada «a tots els qui somien». La companyia combina l’humor i la creativitat per tractar temes com ara l’amistat, les pors que ens fan petits i l’esperança. Papirus ha recorregut diferents teatres d’Europa, Amèrica, Àsia i l'Àfrica, i ha estat premiat a diversos festivals: Fira Europea d’Arts Escèniques pera Nens i Nenes (FETEN) de Gijón (2005), i Fira de Teatre de Titelles de Lleida (2008), entre d’altres.





L’altre espectacle programat per a aquests dies tan especials és l’obra Mare Terra, una producció que combina actors i titelles per explicar els detalls sobre l’aparició de la vida a la Terra. Es tracta d’un espectacle creat en residència artística al Casal de Tous, i és una producció de Ca l’Ubú, SL, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses Culturals.





El dissabte 28 de desembre, el cinema serà el protagonista. L’auditori de CaixaForum Barcelona obrirà les portes per projectar els Contes animats de LotteReiniger, amb els quals els més petits descobriran el món poètic de la cineasta alemanya Reiniger, pionera de la tècnica d’animació. Els curts que es projectaran estaran musicats i interpretats en directe pel pianista Josep Maria Baldomà. Entre les projeccions, es podran veure adaptacions de contes clàssics com La Ventafocs o Jack i les mongetes màgiques, fetes amb la tècnica d’animació stop-motion, que s’inspira en el teatre d’ombres. Tota una delicatessen per als petits de la casa que arriba en col·laboració amb el Goethe Institut.





Durant tot el període nadalenc, CaixaForum Barcelona posarà en marxa Art en joc, amb diferents tallers perquè tota la família pugui gaudir de jocs als quals es podrà jugar de manera autònoma a diferents espais de CaixaForum, i en els quals es treballarà sobre l’art i la seva percepció a través del joc. En aquesta mateixa línia, els assistents també podran participar en els tallers LabEmprèn o «Retratar-te en blanc i negre», i jugar amb Quiric, una innovadora eina amb la qual podran experimentar el dibuix lliure a través del llenguatge tecnològic.





Així mateix, els visitants que s’acostin durant aquestes festes a CaixaForum Barcelona tindran l’oportunitat de descobrir-hi les exposicions 'Òpera. Passió, poder i política'; 'Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema', i 'En caiguda lliure', a través de les visites guiades i les activitats paral·leles, destinades a apropar l’art als més menuts d’una manera amena i divertida.