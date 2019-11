La planta de Seat a Martorell no reprendrà dilluns la producció en les línies 2 i 3 després de suspendre la setmana passada per la falta de subministrament de taulers de control, com a conseqüència de l'incendi a la fàbrica Faurecia, a Abrera, que va succeir fa nou dies.









Fonts de la companyia han explicat aquest divendres que dilluns al matí se celebrarà una altra reunió per abordar la posada en marxa de les dues línies, mentre que la L1, que fabrica els models Ibiza i Arona, i suposa la meitat de la producció en fàbrica, està funcionant des de dimarts a la tarda.





La suspensió dels torns de producció per l'incendi de Faurecia ha suposat que fins al moment s'hagin deixat de fabricar més de 11.600 cotxes.