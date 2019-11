Luca de Meo (Seat), "preocupat" pel futur de la planta de Martorell

El president de Seat, Luca de Meo, ha tornat a fer públiques les seves preocupacions sobre el futur de Seat. Malgrat que ha volgut rebaixar el clima d'alarma per un possible trasllat de la planta de Martorell, sí que ha mostrat la seva preocupació per com mantenir el nivell de la fàbrica en un futur pròxim. Així mateix, i com també han remarcat els sindicats a Vilapress, subratlla que la seva voluntat és atreure la producció de nous vehicles.









De Meo ha confessat que la firma automobilística espanyola està treballant en el desenvolupament de nous models de la marca o en atreure vehicles d'altres marques del consorci Volkswagen per tal de mantenir els volums de producció de la seva planta de Martorell en els elevats nivells actuals.





Així ho va assegurar el president de la companyia, Luca de Meo, que s'ha mostrat tranquil en el curt termini amb el futur de la factoria, gràcies a l'arribada, el 2020, de la nova família del León, en tres carrosseries, i també a el suport de l'Arona i de l'Ibiza, que són dos productes "molt estables".





