Mig ERC demana el cap de Gabriel Rufián

L'excessiu protagonisme de Gabriel Rufián en les negociacions amb el PSOE està generant malestar a l'interior de la formació republicana. Al portaveu d'ERC al Congrés se li atribueix el seu viatge des de l'independentisme més radical a la seva actual posició més moderada i s'ha convertit en "un botifler" per als membres dels CDR.





Rufià ha deixat de ser el "macarra" de Congrés després de la sortida de Joan Tardà. Sobre ell ha recaigut el pes del grup parlamentari d'ERC que pot ser determinant en la pròxima legislatura. I alguanyar aquest protagonisme s'han alçat veus en contra a nivell intern.





Intervenció de Gabriel rufià al Congrés / Catalunyapress





El republicà Gabriel Rufián participará en la reunió d'aquest dilluns prèvia a la trobada amb el PSOE a l'endemà, a la qual assistiran, entre d'altres, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el portaveu d'ERC a la cambra catalana, Sergi Sabrià; i el vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització, Isaac Peraire. A ERC es vol repartir el protagonisme de les negociacions i que la veu oficial recaigui en el nucli dur català. És a dir, les tres potes del poder institucional, legislatiu i orgànic d'ERC es desplaçaran al Congrés dels Diputats perquè quedi clar que són els que prendran la decisió d'abstenir o no davant la investidura de Pere Sánchez.





ERC ES MODERA, RELENTITZA EL TEMPS DE NEGOCIACIÓ I ES DESVINCULA DE LA DUI





I és que ERC ha aparcat la declaració unilateral d'independència (DUI) per tal de pactar a mig termini amb el Govern central un referèndum d'autodeterminació, ja que la Constitució si permet acordar aquest tipus de consulta entre l'Executiu central i un autonòmic.





El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dissabte que els és igual "esperar un mes o dos mesos" per tancar un pacte d'investidura de PSOE, que condicionen al fet que els socialistes acceptin obrir una negociació en una taula de diàleg entre iguals, sense condicions, amb garanties i amb un calendari.









Oriol Junqueras en la seva intervenció al Congrés / Catalunyapress





D'aquesta manera, els republicans preveuen solucionar el conflicte català. Es tracta d'una estratègia dissenyada pel líder d'ERC, Oriol Junqueras , des de la presó. Els de Junqueras apareixen amb un discurs més moderat de la mà de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats i no estableixen una data per assolir els seus objectius, com aconseguir una República de Catalunya.





Fins ara, els de Junqueras semblaven anar amb més presses, però ara que estan en converses amb el Govern de l'PSOE davant la investidura de Pere Sánchez, han alentit els ritmes.





Des d'ERC poden seguir debatent el seu vot a Sánchez: positiu, negatiu o abstenció, i això podria endarrerir el debat sobre la investidura per al gener. El nou gir de la cúpula d'ERC és contrari a el d'algunes bases de l'independentisme, que després d'anys de promeses polítiques i mobilitzacions populars anhelen passos més ràpids.