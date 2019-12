Sánchez Llibre defensa el decret que va facilitar a empreses anar-se'n de Catalunya

El president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assenyalat que l'Estat "va fer el que havia de fer" a l'octubre de 2017 quan va aprovar un decret per facilitar a les empreses el canvi de seu social i traslladar-la fora de Catalunya.





En una entrevista al diari 'Ara', Sánchez Llibre ha opinat que, amb aquell decret, les empreses que "van marxar també poden tornar ara", i no creu que el Rei Felip VI intervingués en aquesta operació.





S'ha mostrat optimista amb que les empreses tornaran a Catalunya quan es donin les condicions: "Tornaran, però la decisió és molt personal dels propietaris de les empreses. Quan vegin que a Catalunya hi ha l'estabilitat que creuen que cal que hi hagi".





Pel que fa a la situació política, ha alertat que Espanya no es pot "permetre el luxe d'unes terceres eleccions", ha demanat governs estables i que els partits polítics s'entenguin, i ha assenyalat que sense una complicitat entre PSOE i PP no hi haurà mai una solució acordada per a Catalunya.





En aquest sentit, ha reclamat una aprovació de pressupostos tant de la Generalitat com de l'Estat: "Si els empresaris no tenim governs estables ni a Catalunya ni a Espanya, ni tenim pressupostos, estem en una situació molt més negativa que la d'altres països" .





MODEL DE FINANÇAMENT





Per Sánchez Llibre, el nou model de finançament ha de revisar els efectes positius o negatius de la capitalitat de Madrid: "Jo penso que són molt més positius que negatius. Això tampoc és normal i ho hem de racionalitzar".





Ha assegurat que Seat i Nissan estan preparades per fer una transició energètica però que no serà en cinc anys, sinó en deu, quinze o vint, i que això no suposaria la pèrdua de llocs de treball, sempre que l'administració i la indústria automobilística arribin a un acord i "hi hagi complicitat entre les dues parts".





Preguntat per l'atur i l'ocupació, ha afirmat que a Espanya "hi ha un problema estructural entre la demanda i l'oferta de treball", i ha apostat per la implementació de la formació professional i de la formació professional dual.





"Hauríem d'aconseguir un canvi de mentalitat perquè les famílies i els joves vegin que, avui, tenir un bon ofici a través de l'FP et dóna moltes més possibilitats d'integració, remuneració, prestigi social ...", ha expressat.