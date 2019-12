L'Audiència de Madrid jutja a partir del 9 de juny Eugenio Pino pel pendrive 'fantasma' de Pujol

L'Audiència Provincial de Madrid celebrarà a partir del proper 9 de juny de 2020 el judici contra l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Eugenio Pino i el seu llavors subordinat Bonifacio Díez Sevillano per l'obtenció i custòdia d'un pendrive 'fantasma' amb dades de Jordi Pujol Ferrusola, que es va tractar d'incorporar a la investigació de l'Audiència Nacional sobre el patrimoni de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.









La Secció 23 de l'Audiència Provincial de Madrid té previst celebrar quatre sessions -del 9 al 12 de juny- en horari de matí per jutjar-los pels presumptes delictes de fals testimoni, frau processal i descobriment o revelació de secrets. Es tracta del primer judici contra la coneguda com a 'policia patriòtica' de l'etapa de l'exministre d'el Interior Jorge Fernández Díaz.





La Fiscalia considera que "no queda prou justificada" cap conducta penal perquè "no es coneix amb certesa l'origen d'aquest USB, ni d'on es va obtenir, i menys qualsevol participació en això dels investigats", segons va explicar en el seu escrit de l' passat 22 de febrer en el qual va sol·licitar el sobreseïment provisional de el cas.





L'acusació popular exercida per Podem demana 10 anys i mig de presó per a Pini - comissari jubilat- i per al qual va ser el seu 'mà dreta', en entendre que van actuar "de forma concertada i prevalent-se de la seva posició jeràrquica i organitzativa" a la DAO per facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) "un dispositiu electrònic 'pendrive' amb documentació propietat de Jordi Pujol Ferrusola indicant un origen de la documentació fals, desconeixent en l'actualitat l'origen real d'aquest 'pendrive'".





Aquest cas va estar inicialment a l'Audiència Nacional pel fet que la documentació de Pujol Ferrusola va ser incorporada en un informe de la UDEF que es va presentar al Jutjat Central d'Instrucció número 5, en el marc de la investigació sobre l'origen de la fortuna de la família Pujol.





El jutge instructor de la causa, José de la Mata, "va veure indicis de l'origen incert" d'aquests documents, de manera que va iniciar una peça separada per tal de no contaminar la causa. Finalment va derivar als jutjats de plaça de Castilla de Madrid, recaient al número 11 dirigit per Juan Javier Pérez.





El magistrat de Madrid va processar a Pino i Sevillano en no creure les seves versions. Pino va assegurar durant la instrucció que el la memòria USB li va arribar a l'excap d'Afers Interns, Marcelino Martín-Blas, que li havia indicat que provenia de l'agència de detectius Método 3.





Així mateix, ha apuntat que, prèviament, el dispositiu l'hi havia ofert el comissari jubilat ia la presó provisional José Manuel Villarejo -qui haurà de comparèixer com a testimoni en el judici-, però a canvi que li pagués mig milió d'euros, quantitat que després rebaixarà a 200.000 euros. Mentrestant, Díez Sevillano va assenyalar durant la instrucció de el cas que mai havia lliurat aquest dispositiu a cap responsable de la UDEF.





Així, el Ministeri Públic posa en dubte les argumentacions contraposades dels diferents comandaments i afirma en el seu escrit que tot això es refereix a la 'guerra de comissaris'. "No hi ha credibilitat subjectiva, la mateixa desapareix davant l'enemistat i rivalitat existent entre els mateixos", diu sobre els diferents testimonis en seu judicial dels responsables de la cúpula policial, amb Pino al capdavant.





Cita, així, l'enemistat de Pino amb Martín-Blas -el testimoni veu "totalment mediatitzat i sense valor" -, i altres causes en les quals han estat enfrontats com la del 'petit Nicolás', per concloure: "Fins i tot patint la conducta dels investigats de correcció, serietat i professionalitat, no hi ha indicis fundats de haver-se comès fets amb rellevància penal".





No obstant això, Podem considera que "l'ànim dels acusats a l'indicar un origen fals de la documentació als membres de la UDEF va ser crear una aparença de legitimitat bastant sobre aquesta documentació de manera que aquesta passés a ser incorporada, en forma d'informe policial", a les diligències que s'havien obert a l'Audiència Nacional.





L'Audiència Nacional segueix investigant derivades de les operacions portades a terme en l'etapa d'Eugenio Pino com la 'Kitchen' -la sostracció de documents de l'extresorer del PP Luis Bárcenas-, que instrueix el jutge Manuel García Castelló en el marc de la causa 'tàndem', per la qual és a la presó Villarejo. En aquesta peça, que ha recollit el nom de l'operació, estan imputats Pino i Díez Sevillano, a més de Marcelino Martín-Blas, entre d'altres.