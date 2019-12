La nova Comissió Europea s'estrena escalant la tensió amb els EE.UU. per la guerra aranzelària

La Comissió Europea ha respost aquest dimarts a la crida de solidaritat de París i ha assegurat que la Unió Europea respondrà "unida" si els Estats Units compleix la seva amenaça d'imposar aranzels del 100% a una sèrie de productes francesos com a represàlia a la taxa amb la que França preveu gravar l'activitat en el seu territori de gegants digitals com Google i Amazon.





"Com en totes les qüestions comercials, en aquest cas la Unió Europea actuarà i reaccionarà com una sola i romandrà unida", ha declarat en una roda de premsa a Brussel·les el portaveu comunitari responsable de Comerç, Daniel Rosari.





Tot i que el portaveu no ha donat detalls sobre el tipus de resposta que podria emprendre el bloc si Washington dóna el pas i imposa nous aranzels, sí que ha apuntat que Brussel·les es "coordina estretament" amb les autoritats franceses per decidir sobre els passos a seguir.









En qualsevol cas, ha subratllat el portaveu, l'Executiu comunitari creu que l'Organització Mundial del Comerç és "el lloc adequat" per abordar les disputes comercials que puguin enfrontar a la UE amb els Estats Units.





L'objectiu de Brussel·les, que condueix en nom dels Vint les relacions comercials de la UE, és entaular "com més aviat" el diàleg amb Washington per buscar una "solució amistosa" a aquest assumpte, ha apuntat Rosari.





En aquest context, el ministre d'Economia i Finances francès, Bruno Le Maire, aprofitarà que aquest dimecres assistirà a Brussel·les a una reunió de ministres de l'eurozona per veure també amb el comissari de Comerç, l'irlandès Phil Hogan, i abordar aquesta qüestió.





"Comptem amb la solidaritat europea", ha dit a la premsa aquest dimarts Le Maire, en anunciar la seva cita amb Hogan i defensar que la taxa gala que ha irritat la Casa Blanca "no és discriminatòria" amb cap país, ja que està dirigida a "tots els gegants digitals, siguin nord-americans, francesos, europeus o xinesos".





El ministre francès ha lamentat la "política de sancions" per la qual ha optat Estats Units perquè, ha afegit, "no és just" entre països aliats.