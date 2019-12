L'Operació Fred a Barcelona només acull el 6% de les persones sense llar

A Barcelona 1.200 persones viuen al carrer, un 25% més que l'any passat, però el nombre de places hivernals que l'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dilluns són les mateixes.













Així ho ha explicat aquest dimecres Arrels Fundació, que asenyala que, fins a finals de març, restarà obert el Centre d'Estades Breus al carrer Llacuna amb 75 places. "Aquesta mesura dona resposta al 6% de persones que dormen al carrer", assegura l'entitat.





Quan la temperatura arribi als 0ºC, el dispositiu preveu habilitar 325 places addicionals durant uns dies; això beneficiaria un terç de les persones.





"A Barcelona, els dies en què la temperatura baixa dels 15ºC, puja dels 30ºC o plou poden semblar pocs però no ho són. Durant 285 dies a l’any (el 79% dels dies), les condicions climatològiques són difícils per a les persones que viuen al carrer", insisteix Arrels.







La fundació considera que la solució definitiva per fer que ningú dormi al carrer passa per la prevenció i per impulsar polítiques i serveis que mirin més enllà del termòmetre.