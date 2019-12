Vox acusa el PP de "mentir descaradament" i facilitar a Podem més presència a la Mesa del congrés

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusat aquest dimecres el Partit Popular de "mentir descaradament" sobre la constitució de la Mesa del Congrés dels Diputats, després que la falta d'acord entre el centre-dreta atorgués una vicepresidència a Unides Podem.









"És una vergonya i un desvergonyiment", ha assegurat el dirigent de Vox, que ha carregat amb duresa contra PP i Ciutadans. "Han d'aprendre a tenir respecte. Han de saber qui és l'adversari. Han preferit que Podem tingui un vot més a la Mesa en comptes de que ho tingués Vox", ha lamentat.





En aquest sentit, el diputat ha criticat als populars que "tiressin" els seus vots entregant a Ciutadans que, per qüestions aritmètiques, no podia aconseguir representació a la Mesa. "I això ho sabien, però van preferir no fer-ho", ha afegit.





PSOE i Unides Podem aconseguir fer-se amb sis dels nou llocs de la nova Mesa de la Cambra Baixa, de manera que el bloc d'esquerres dobla el de dretes en l'òrgan de govern de la Cambra, ja que el PP i Vox únicament han aconseguit tres seients entre els dos.





Per a Ortega Smith, l'estratègia de el partit que dirigeix Pau Casado només és una manera d'"intentar ocultar les seves vergonyes". "Els espanyols s'acabaran assabentant del que es va fer ahir", ha asseverat, per després reptar a les dues formacions a desmentir "cadascuna" de les seves paraules.