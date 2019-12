Manuel Valls prepara el seu assalt al Parlament davant d'un possible tripartit a Catalunya

La formació política de Manuel Valls, Barcelona pel Canvi, ha registrat una modificació en els seus estatuts davant notari per poder operar en l'àmbit autonòmic, estatal i europeu.









Manuel Valls vol ocupar un espai polític no ocupat.





Fins ara l'activitat de el partit estava circumscrita a l'esfera municipal però el partit ha ampliat l'àmbit d'actuació de el partit perquè en paraules dels seus col·laboradors més pròxims, Manuel Valls "és un a ctiu polític que no es pot reservar a l'àmbit municipal o autonòmic ".





El projecte de Valls és implementar una marca autonòmica, que pugui presentar-se a les pròximes eleccions catalanes "si poden trencar la majoria independentista" actual de Parlament. El fet de concórrer o no a les pròxims comicis autonòmics catalans dependrà de com es moguin els altres partits de l'anomenat espectre constitucionalista. Barcelona pel Canvi creu que hi ha un espai polític si es confirma el Govern de coalició, el que, al seu parer, comportaria un "acostament" de PSC a ERC i comuns i es repeteixi un tripartit a Catalunya.





Per a la formació de Valls ha un votant a Catalunya que no té a qui votar i com no hi ha cultura de l'vot en blanc, es queden a casa i en aquest escenari, creuen que poden ser útils a l'hora d'aglutinar una certa vot que permeti instrumentalitzar un Govern alternatiu, sense partits independentistes. Però volen ser prudents i no "malgastar" el seu "capital polític", per això asseguren que prendran les decisions "en funció de l'interès general i de com es pot aportar més" i no a la recerca d'ocupar un espai polític.